Ko je Najib Bukele, predsjednik Salvadora? Kul diktator i hipster-autokrata

Predsjednik Salvadora, 42-godišnji Najib Bukele, sam je sebe nazvao kul diktatorom, a nemački Spiegel ga predstavlja kao hipstera-autokrata.

Izvor: Instagram/nayibbukele

On je moćan i obožavan: hodočaste mu oduševljeni republikanci poput Marka Rubija, u Vašingtonu je nedavno doživio ovacije, doduše na skupu ultrakonzervativaca. On je populista u dugom nizu latinoameričkih populista, ali s komunikacijskim talentom i majstorskim korišćenjem društvenih mreža kakvo je dosad rijetko viđeno, opisuje ga tako AP.

Zna kako da obezbjedi popularnost: prije nekoliko dana je iz zatvora pustio osumnjičenog člana bande zato što ga je zamolio njegov sin, fudbalski reprezentativac Marsel El Čiki Dijaz.

Predsjednik Salvadora, 42-godišnji Najib Bukele, sam je sebe nazvao kul diktatorom, a njemački Spiegel ga predstavlja kao hipstera-autokratu. Popularnost je stekao nemilosrdnim uništenjem bandi koje su godinama imale kontrolu nad tom zemljom Srednje Amerike, izmučenom građanskim ratom od 1980. do 1992. koji je zemlju ostavio s 250.000 mrtvih i trećinom protjeranog stanovništva. Rat protiv bandi Bukeleu je donio veliku popularnost, ali i optužbe za autokratsku vladavinu i masovno kršenje ljudskih prava.

Nakon što je zemlju pre dvije godine potresao talas krvavih kriminalnih obračuna, Najib Bukele je u martu 2022. proglasio vanredno stanje i objavio rat bandama. Uhapsio je 80.000 ljudi, što je više od jednog posto stanovništva Salvadora, prenosi Associated Press.

I uspio. Na talasu popularnosti ponovo je izabran za predsjednika u februaru, iako se po Ustavu nije kandidovao drugi put. Pobijedio je s gotovo 85 posto glasova.

Idol Latinske Amerike

Bukele je kritikovan da je uhapsio mnoge s malo dokaza. U januaru je Bukeleov potpredsjednik Felik Uloa priznao za AP da su pogriješili hapseći i one koji nisu počinili zločine. Oko 7.000 ljudi uhapšenih u vanrednom stanju otad je pušteno iz zatvora. Salvadorske zatvore nazivaju mučilištima, mnogi predugo čame čekajući suđenje.

Bukele zna da je otac fudbalera važniji od drugih: dok ga žestoko kritikuju udruženja za ljudska prava i međunarodne organizacije, samoproglašeni "najzgodniji diktator na svijetu" uspješno koristi društvene mreže, slika se sa slavnim licima, redovno se pojavljuje na sportskim i zabavnim događajima.

Najib Bukele

Izvor: Instagram/nayibbukele

Nekada najopasniju zemlju u regionu Bukele je pretvorio u jednu od najsigurnijih - i tako postao idol Latinske Amerike. Ekvadorski predsjednik Danijel Noboa sada preduzima slične mere, u Argentini najavljuje ministarstvo sigurnosti Patriša Bulrih. Bukele je nedavno ponudio pomoć Haitiju, takođe izmrcvarenom nasiljem bandi.

Dok Bukele nije preuzeo dužnost, bande su kontrolisale veći dio zemlje, a stopa ubistava neko je vrijeme bila najveća u svijetu. Danas možete izaći na ulicu noću bez opasnosti od otmice ili napada. Središtem glavnoga grada San Salvadora opet šetaju roditelji s djecom. Od propale države, Bukele je Salvador pretvorio u uzor za druge. Ali, po koju cijenu?

Najib Bukele

Izvor: Instagram/nayibbukele

U februaru 2020. Bukele je s vojskom upao u parlament kako bi prisilio zastupnike da odobre 109 miliona dolara za sigurnosne snage. Otkako je 2019. preuzeo vlast, stopa ubistava na sto hiljada ljudi pala je, prema službenim podacima, s 51 u 2018. na 2,4 u 2023. godini. No, problematično je kako je to postigao: prvo je sklopio pakt s bandama, a kada to nije uspjelo, krenuo je s masovnim hapšenjima.

Bukele nije prvi predsjednik Salvadora koji je pregovarao s bandama, a kada su mediji objavili da vlast nije samo pregovarala, nego i davala beneficije vođama bandi u zamjenu za održavanje nižeg nivoa krvoprolića, Bukele je to oštro demantovao. No, istraživački novinari i američke službe, kako piše The Nev Iorker, dokumentovali su da je vlast šefovima bandi dijelila novac, pomilovanja i štitila ih od izvođenja u zamjenu za podršku na izborima i prestanak likvidacije.

Zatvorenici u Salvadoru

Izvor: Marvin RECINOS / AFP / Profimedia

Ali, dogovor je propao, jedna od glavnih bandi, MS-13, 26. marta 2022. ubila je 62 osobe u jednom danu širom zemlje, što je i za Salvador bio šok. Bukele je tada promijenio taktiku i proglasio vanredno stanje, s masovnim hapšenjima svih za koje se sumnja da su članovi bandi. Tražio je i dobio posebne ovlasti: hapšenje bez naloga, bez pristupa advokatu, široke ovlasti za presretanje komunikacija.

Aktivisti u strahu

Parlament svaki mjesec produžuje vanredno stanje, koje je prema Ustavu ograničeno na 30 dana. Time je policiji i vojsci dozvoljeno da u pritvoru drže osumnjičene do 15 dana bez optužnice. Osim toga, Bukele je u Vrhovnom sudu postavio sebi lojalne sudije, a glavni državni advokat njegov je saveznik. Donesen je novi zakon, prema kojem se članstvo u bandi kažnjava s 20 godina zatvora. Osumnjičenima se može suditi u grupama, pa sve ide puno brže. Mnogi mafijaši osuđeni su na više od 100 godina zatvora.

Najib Bukele

Izvor: Instagram/nayibbukele

Bukele je izdvojio novac za izgradnju velikog zatvora visoke sigurnosti u kojem bi u budućnosti moglo biti zatvoreno 40.000 ljudi. Većina Salvadora podržava predsjednikovu politiku reda i zakona. Nažalost, mnogi nevini su uhapšeni, ali u cjelini je Bukele učinio pravu stvar, uvjereni su. Kritičari sa druge strane kažu da možete biti uhićeni već zbog tetovaža. Prema podacima organizacije Cristosal, 3.779 ljudi je još uvijek nepravedno zatvoreno. Većina ih dolazi iz vrlo siromašnih porodica.

Kako su mnogi Salvadorci oduševljeni povratkom reda i sigurnosti, aktiviste za ljudska prava malo ko želi čuti. Zastupnica opoziciobig desnog centra Klaudija Ortiz kaže da tek treba videti hoće li se zemlja, koja se morala teško boriti za demokratiju, pretvoriti u diktaturu. Zasad Salvador, prema njenom mišljenju, živi u hibridnom sistemu, u mješavini autokratije i demokratije. Nisu zabranjene demonstracije, a ni stanje nije pod kontrolom.

Salvadorska policija

Izvor: Marvin RECINOS / AFP / Profimedia

Salvadorske bande nastale su na ulicama Los Angelesa osamdesetih. Mnogi članovi bandi poslije su deportovani u domovinu. Nakon završetka građanskog rata devedesetih Salvador je bio pun oružja, a privreda se sporo obnavljala pa je desetina hiljada mladih ušla u kriminal. Dilovala se droga i oružje, otimali su se i reketirali ljudi. U roku od nekoliko godina bande su postale moćnije od države. Smatra se da je najveća banda, Mara Salvatrucha, imala 78.000 članova, a druga, Barrio 18. 41.000 članova, prema istraživačkom portalu InSight Crime.

Bitkoin nacionalna valuta

Izvor: Creativan/Shutterstock

Prije nego što je ušao u politiku, Bukele je bio stručnjak za odnose s javnošću. Komunicira prvenstveno putem društvenih mreža. Na javnim nastupima voli da se pojavljuje u neformalnoj odjeći, često s bejzbolskom kapom. Budućnost svoje zemlje vidi u digitalnoj revoluciji. Učinio je bitkoin drugom nacionalnom valutom uz dolar, promoviše startap kompanije. Bukele ima svoju odanu digitalnu vojsku koja ga stalno brani i hvali. I napada sve koji bi mogli biti protiv. Aktivisti, novinari, sudije, tužitelji i drugi izloženi su žestokim napadima.

Najib Bukele

Izvor: Instagram/nayibbukele

Prošlog avgusta pritvoren je bivši predsjednikov savetnik za sigurnost, nakon što je optužio poslanika vladajuće stranke da je povezan s trgovinom drogom. Optužen je kao "dvostruki agent" koji je odavao informacije novinarima, stranoj vladi i bivšem predsjedniku koji je u odsutnosti osuđen zbog pregovaranja s bandama.

Umro u državnom pritvoru početkom februara, a advokat tvrdi da su mu na tijelu bili vidljivi tragovi mučenja. Vlada prijetnja, trajni strah, ističe aktivistkinja Veronika Rejna. Brojni kritičari vlasti napustili su zemlju, a oni koji su ostali, kažu da su puno oprezniji u javnim istupima. U drugom mandatu Bukele može biti samo još brutalniji, boje se.

S druge strane, Bukele je mnogim građanima ulio novu nadu. Mnogi Salvadorci koji su nekad emigrirali u SAD, kako bi pobjegli od nasilja i siromaštva, sada se vraćaju. Ali, šta kad jednog dana bude ukinuto vanredno stanje?

(Mondo/Jutarnji)