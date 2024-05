Bajden: "Vrijeme je da se rat završi"

Predsjednik SAD Džozef Bajden rekao je da je vrijeme da se rat u Pojasu Gaze završi i da Hamas "više nije sposoban" da izvrši napad velikih razmjera na Izrael.

Izvor: lev radin/Shutterstock

On je pozvao Izraelce i Hamas da postignu dogovor o oslobađanju preostalih talaca u zamjenu za produženi prekid vatre, prenio je AP.

"Ovo je zaista odlučujući trenutak. Izrael je uputio svoj prijedlog. Hamas kaže da želi prekid vatre. Ovo je prilika da se dogovorom dokaže da to zaista misle", rekao je Bajden predstavljajući sporazum u tri faze koji su izraelski zvaničnici ponudili Hamasu.

Američki predsjednik je dodao da su Palestinci prošli kroz pakao i da je bilo previše žrtava.

On je naglasio da će Amerika uvijek voditi računa da Izrael ima na raspolaganju ono što mu je potrebno da se odbrani.

Bajden je istovremeno podvukao da postoji rizik od dodatne izolacije Izraela u svijetu i da dogovor o završetku rata može da doprinese boljoj integraciji Izraela u regiju, uključujući odnose sa Saudijskom Arabijom.

Hamas je do sada zahtijevao garancije da će rat biti završen i da će se izraelske trupe potpuno povući iz Pojasa Gaze u zamjenu za oslobađanje svih talaca. Izrael je to do sada odbijao.

(Srna)