Džo Bajden se prvi put obratio naciji nakon poraza Kamale Haris: "Razgovarao sam sa Trampom i uvjerio sam ga"

Potpredsjednica SAD i demokratski kandidat na izborima Kamala Haris, izgubila je na predsjedničkim izborima u Americi, a sada se prvi put oglasio odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden. On se, prije svega, zahvalio svima na podršci. Publika ga je pozdravila aplauzom.

"Dobro jutro! Hvala vam svima. Lijepo vas je vidjeti. Posebno je lijepo vidjeti moju unuku kako ovde sjedi u prvom redu. Više od 200 godina Amerika je sprovodila najveći eksperiment samoupravljanja u istoriji svijeta. I to nije hiperbola. To je činjenica. Mi smo ljudi. Narod glasa i bira svoje vođe, i to mirno. A mi smo u demokratiji. Volja naroda uvijek prevladava. Juče sam razgovarao sa novoizabranim predsjednikom Trampom da mu čestitam na pobjedi. I uvjerio sam ga da ću cijelu svoju administraciju usmjeriti da radi sa njegovim timom kako bi se obezbijedila mirna i uredna tranzicija", rekao je Bajden.

Kako je istakao, razgovarao je i sa Kamalom Haris, koja je, kako kaže, vodila inspirativnu kampanju.

"Ima sjajan karakter, pravi karakter. Dala je sve svoje srce i trud, a ona i cijeli njen tim treba da budu ponosni na kampanju koju su vodili. Znate, borba za dušu Amerike od samog našeg osnivanja je uvijek bila stalna debata i još uvijek je vitalna danas. Znam da je za neke ljude vreme za pobjedu, da kažem očigledno. Za druge je to vrijeme gubitka. Kampanje su takmičenja konkurentnih vizija. Država bira jedno ili drugo. Prihvatamo izbor koji je država napravila. Mnogo puta sam rekao da svoju zemlju ne možete voljeti samo kada pobijedite. Ne možete voljeti bližnjega samo kada se slažete", naglasio je.

Odlazeći predsjednik je rekao da njegove pristalice na protivnike treba da gledaju kao na Amerikance.

"Smanjite tenziju. Takođe se nadam da možemo da odložimo pitanje o integritetu američkog izbornog sistema. Iskreno je, pošteno i transparentno. I može se vjerovati, pobijediti ili izgubiti. Takođe se nadam da možemo da povratimo poštovanje prema svim našim izbornim radnicima koji rizikovali na samom početku. Trebalo bi im zahvaliti. Hvala im što su popunili biračka mjesta, prebrojali glasove, zaštitili sam integritet izbora. Mnogi od njih su volonteri koji to rade jednostavno iz ljubavi prema svojoj zemlji. I kao što su oni izvršili svoju dužnost kao građani, ja ću svoju dužnost predsjednika. Ispuniću svoju zakletvu i poštovaću Ustav. 20. januara imaćemo miran prenos vlasti ovdje u Americi. Hvala našem nevjerovatnom osoblju, pristalicama, članovima kabineta, svim ljudima koji se druže sa mnom posljednjih 40 godina. Bog vas voli, što bi rekla moja majka", rekao je Bajden.

