Lavrov sumnjičav prema Trampu: "Oni samo nude nove Minske sporazume"

Pobjeda Donalda Trampa na predsjedničkim izborima u SAD neće promijeniti odnos prema ukrajinskoj krizi, Vašington želi sve da drži pod svojom kontrolom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za televiziju "Rusija 1".

Izvor: YURI KOCHETKOV/EPA

"Osnovni stav Vašingtona prema ukrajinskim poslovima, pa čak i evropskim, neće se promijeniti u smislu da će Vašington uvek nastojati da pod svojom kontrolom drži sve što se dešava u prostoru oko NATO-a i samom NATO-u. A i Evropska unija je isto što i NATO u vojno-političkom smislu. Kako će se to raditi, kako zamišljaju implementaciju svojih kontrolnih funkcija u novim uslovima – to se može učiniti na različite načine. Ne usuđujem se da nagađam. Ali ne sumnjam da će oni željeti da te procese drže pod svojom kontrolom", ocijenio je ministar.

On je dodao da su prijedlozi za zamrzavanje sukoba u Ukrajini duž linije vojnog kontakta isti oni Minski sporazumi u novom paketu, pa čak i gori.

"Sada su neki počeli trezvenije da gledaju na konkretno ukrajinsku situaciju i govore: ‘Ono što je izgubljeno ne može se vratiti, hajde da nekako zamrznemo’. Svejedno je ono što predlažu čak i oni koji sada pokušavaju da budu predstavljeni kao oni koji radikalno mijenjaju stav i žele da zaustave rat – i dalje govore ‘hajde da imamo primirje na kontakt-liniji na 10 godina, pa ćemo poslije vidjeti’. To su isti oni Minski sporazumi u novom paketu. Čak i gori", objasnio je on.

Prema njegovim riječima, svaka američka administracija želi da oslabi Rusiju i ruski svijet, za nju je korisno da potisne Rusiju kao konkurenta.

"Što se tiče sličnosti ciljeva bilo koje (američke) administracije, njima je dobro zbog slabljenja Rusije i njenog uticaja, slabljenja ruskog svijeta. Zato što se na kraju sve što se dešava svodi na želju da se Rusija potisne kao konkurent", zaključio je Lavrov.

On je podsjetio da su Amerikanci odavno proklamovali ideju da u svijetu ne treba da postoji nijedna država uticajnija od Sjedinjenih Američkih Država.

"Tako to ide. Ali njihov odnos prema ruskom jeziku – a to je jedno od najvažnijih ljudskih prava –veoma je značajan", rekao je on.

Ministar je primijetio da među onima koji u taboru republikanaca ističu tzv. revolucionarne ideje o tome kako da se okonča ukrajinski sukob, „niko nikada nije pomenuo da je neophodno, vratiti stanovništvu Ukrajine prava da razgovara, uči, podučava svoju djecu na ruskom jeziku, dobija informacije na ruskom jeziku“.

Lavrov je naglasio da je Rusija to više puta navodila.

"Niko od arhitekata takozvanog rešavanja ukrajinske krize na Zapadu uopšte ne obraća pažnju na to", rekao je Lavrov.

Na američkim predsjedničkim izborima održanim 5. novembra pobijedio je Donald Tramp. Tramp je ranije više puta izjavljivao da će uspjeti da postigne sporazumno rješenje ukrajinskog sukoba. On je takođe obećao da će riješiti konflikt u Ukrajini za jedan dan. Rusija smatra da je ovo suviše složen problem za tako jednostavno rješenje. Osim toga, Tramp je više puta kritikovao pristup SAD sukobu u Ukrajini, a kritikovao je i Vladimira Zelenskog, prenosi Sputnjik.

(MONDO)