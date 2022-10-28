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Čekajući azil: Ljudi u Briselu spavaju na ulici 0

Čekajući azil: Ljudi u Briselu spavaju na ulici

Vesna Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Više od godinu dana belgijski prihvatni centri su puni, a azijski i afrički azilanti prisiljeni su da spavaju na otvorenom.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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