Više od godinu dana belgijski prihvatni centri su puni, a azijski i afrički azilanti prisiljeni su da spavaju na otvorenom.
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Čekajući azil: Ljudi u Briselu spavaju na ulici
Skloni opis
Izvor: Anadolija/Dursun AydemirBr. slika: 22
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