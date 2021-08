Pobjegla iz Psihijatrije: Prijedorski vatrogasci spriječili ženu da skoči sa krova kuće

Prijedorčanka B. B. još uvijek je u nevjerici nakon što joj je sinoć u njenu kuću u naselju Orlovača ušla nepoznata žena koja je pobjegla iz obližnjeg objekta Psihijatrije, potom se popela na krov kuće i prijetila da će skočiti.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Ova Prijedorčanka za Srpskainfo priča da je sinoć oko 15 minuta prije ponoći osjetila da neko stoji uz krevet na kojem je spavala.

"Otvorila sam oči i pogledala u nepoznatu ženu koja mi stoji u sobi. Ona mi je rekla da šutim, a ja sam u prvi mah pomislila da je lopov i skočila sam iz kreveta. Otvorila sam balkonska vrata i rekla joj da siđe vanjskim stepenicama napolje. Pomislila sam da je sa njom još neko od lopova možda ušao u kuću. Kada sam sišla u prizemlje vidjela sam da ona nije sišla vanjskim stepenicama napolje,već se preko nižeg krova popela na viši krov, jer nam je kuća iz više etaža. Kada je počela da galami, govori da će joj neko nauditi i da će skočiti sa krova shvatila sam da je bolesna i pozvala sam policiju. Govorila sam joj da se ne plaši i da ću joj pomoći, ali ona nije htjela sići", priča ona.

Dodaje da su ubrzo došli i vatrogasci, kao i ekipa Hitne pomoći. Priča da je nesrećna žena tražila da razgovara sa komandirom Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Radovanom Marti ćem kojeg poznaje.

"On joj je rekao da mora misliti na dijete i ubjedio je da siđe sa krova. Drama je trajala sve do tri sata i 15 minuta iza ponoći. Čitav dan smo u šoku. Imamo tri ulaza u kuću i svi su bili zaključani. Shvatili smo poslije da je ona ušla kroz prizemlje kuće tako što se popela na stolicu koja je bila u dvorištu i podigla roletnu na prozoru koji je bio otvoren. Svekar je spavao u prizemlju i čuo je da neko prolazi i upitao jesam li to ja, a ona mu je odgovorila da jeste i onda se popela unutrašnjim stepenicama meni u sobu", kaže ona.

Ističe da i pored velikog straha koji je sinoć osjetila, čitav dan ne može da prestane da misli o nesrećnoj ženi koja je u još većem strahu noćas panično bježala i popela se po noći na krov njene kuće.