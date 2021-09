Uzbuna u Okružnom sudu Banjaluka bila lažna: Suđenje Siniši Šakiću pomjereno za 13 časova

Uzbuna zbog dojave o podmetnutoj bombi u Okružnom sudu Banjaluka, bila je lažna, potvrđeno je za Mondo u banjalučkoj policiji.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Anonimna dojava telefonom upućena je oko 10.30 sati, nakon čega je sud evakuisan, te blokiran saobraćaj u ovom dijelu grada. Protivdiverzionim pregledom zgrade suda, utvrđeno je da je uzbuna bila lažna.

U 11 sati u ovom sudu trebalo je da počne suđenje Siniši Šakiću zvanom Kinez za ubistvo Banjalučanina Slaviše Ćuluma 15. maja ove godine. Zbog anonimne dojave o bombi, glavno ročište je pomjereno za 13 časova.

Optužnicu protiv Šakića je podiglo Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

On je uhapšen 28. jula u centru Banjaluke, a iz MUP RS su tada istakli da imaju neoborive dokaze da je on počinio brutalnu likvidaciju. Ćulum je izrešetan u blizini svoje porodične kuće, nedugo po izlasku iz zatvora, a policija je istakla da su Šakiću razbili lažni alibi da je u to vrijeme bio u Hrvatskoj.