Drama u ćevabdžinici: Pijani flašama i pepeljarama prebili vlasnika jer im nije dao novac

Nebojša Vojčić i Stojan Brajić osumnjičeni su da su pijani pretukli Husu Pervana vlasnika "Ćevabdžinice kod Mura" u Trebinju.

U Policijskoj upravi Trebinje rekli su da je do tuče došlo u ponedjeljak, prenosi Glas Srpske.

"O svemu je obaviješteno Okružno tužilaštvo Trebinje. Radi se o krivičnom djelu tjelesna povreda, a uručen im je i prekršajni nalog zbog kršenja javnog reda i mira", rekli su u policiji.

Pripadnici Policijske uprave Trebinje su na mjestu događaja obavili uviđaj i od učesnika u tuči uzeli izjave.

Prema nepotvrđenim informacijama, Vojčić i Brajić su do oštećenog došli u radnju tražeći mu oko 4.000KM, a kada je on to vjerovatno odbio oni su ga počeli tući pepeljarama, flašama, šakama i nogama, dok je on krvav sjedio na podu.