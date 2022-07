Žena iz Broda preživjela pad sa litice kod Ostroga: Spasio me sveti Vasilije

Dragana Vasić iz Sijekovca kod Broda preživjela je pad sa litice kod manastira Ostrog bez težih povreda, iako je pala u provaliju od stotinjak metara, odakle su je izvukli spasioci.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vasićeva je ispričala da je u Ostrogu boravila 16. jula, gdje je prenoćila u manastiru, a sutradan bila na molitvi i poklonila se moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca.

Prije polaska kući, kaže, uzela je štake iz autobusa, došla do litice i okliznula se, te pala u provaliju od 80 do 100 metara.

Prema njenim riječima, iako je udarala o stijene, nije zadobila nijedan prelom, što su utvrdili u Urgentnom centru u Podgorici, gdje je odvezena nakon što su je spasioci izvukli.

"Snimali su me, nisu mogli vjerovati da sam pala sa tolike visine bez ijednog preloma. Malo me bole noga i leđa od udaraca o stijene i imam ogrebotine po tijelu i licu. Spasio me Sveti Vasilije i čim stanem na noge, malo se oporavim, ponovo ću otići u Ostrog da se poklonim svetitelju", ispričala je Vasićeva novinarima u Brodu.

Dragana Vasić je kao petogodišnja djevojčica 1992. nastradala od mine i od tada je bila vezana za invalidska kolica, a zahvaljujući majci, vježbama i molitvama je prohodala.

"Nije kao prije nesreće, ali imam želju da oporavak bude veći", rekla je Vasićeva.

(Srna)