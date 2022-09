Oteo traktor da naplati štetu jer su mu komšijine koze pojele kukuruz

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv trgovca A.N iz Kozarske Dubice zbog krivičnih djela samovlašće i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, objavilo je ovo tužilaštvo.

U optužnici se navodi da je A.N. 24. jula 2020. godine u Strigovi kod Kozarske Dubice od lica Z.B. tražio 1.000 KM na ime štete koju su mu na usjevu kukuruza pričinile njegove koze, a kada je Z.B. to odbio, A.N. je iz njegovog dvorišta odvezao traktor.