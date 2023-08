Tražila platu pa dobila batine: Brutalno pretučena radnica hotela u Jablanici

K.E. (28), radnica hotela "Jablanica", tvrdi da je brutalno pretukao vlasnik navedenog ugostiteljskog objekta A.DŽ. (44) samo zbog toga što je tražila da joj se isplati julska plata.

Izvor: Facebook screenshot

Navedeni incident desio se utorak, 1. avgusta, a slučaj je Policijskoj stanici Jablanica prijavila D.K, majka pretučene radnice.

K.E. je zbog teških tjelesnih povreda do danas bila na ljekarskim pretragama u Univerziteskoj kliničkoj bolnici Mostar, dok je A.DŽ. prema pisanju sarajevskih medija nakon hapšenja pušten iz pritvora.

Prema riječima pretučene radnice, dan prije incidenta, ona i njene kolegice odlučile su dati otkaz na poslu zbog pritisaka i ponižavajućih situacija koje su trpile od vlasnika hotela. Planirale su otići u oktobru, ali su zbog nepodnošljive situacije na poslu, najavile da će otići ovaj mjesec, nakon što prime platu za juli.

Navodi da direktorica hotela nije dobro prihvatila njihovu odluku, što je izazvalo verbalni napad koji je trajao cijeli dan. Na kraju, A.DŽ. je brutalno pretukao K. E., rezultirajući dva preloma – na lijevom oku i na jagodičnoj kosti.

"Taj dan sam bila slobodna i nisam dolazila na posao. Sutradan, 1. avgusta, kada sam došla na posao, čula sam od kolega da je direktorica sazvala sastanak sa kolegama iz kuhinje te da je navela da sam ja jedini krivac cjelokupne situacije, da sam ja ta koja je nagovorila kolegice da krenu sa mnom, što nije tačno. One su samovoljno dale otkaz. Nikoga nisam nagovarala niti sam imala namjeru. Sve smo mi punoljetne, blizu smo i godina", rekla je pretučena djevojka za RadioSarajevo.

Naglašava da ona nikoga ne može natjerati da ostavi svoj posao i svoju platu, koja im je bila jadna.

"Pričali su da sam ja ta koja unosi nemir u objekat, da širim tračeve i slično. Oko 20 sati ja sam se suočila sa direktoricom. Rekla sam da nema potrebe da širi tračeve o meni i da odlazim. Ona je to negirala, i rekla da će zvati kolege da to potvrde. Kolege su potvrdile da je to rekla i na kraju je ona to potvrdila i optužila me da sam ja kriva za sve, da ja držim monopol među radnicima.

Prijetila mi je da će zvati vlasnika hotela, da će on riješiti problem. On je njoj na telefon rekao da mi kaže da idem kući, na što sam ja rekla da neću dok ne dobijem platu, to je moje pravo, radila sam čitav mjesec i to sam tražila. Ona je rekla da mi nikada neće platiti", priča K.E.

K.E. dalje navodi da je potom došao vlasnik i da je tražila platu. Prema njenim riječima, on je rekao da je nikada neće platiti, te je nakon toga udario šakom.

"Tada sam sjedila na stolici, poderao mi je majicu, pokušala sam se braniti. Tu su bili prisutni njegova supruga, kuvar i kuvarica, i ona je samo izašla iz prostorije. Kuvarica je pokušala da stane između nas dok smo se gurali, ali bezuspješno, mislim da ona nije povrijeđena. Tu me udario dva puta. Od pretrpljenog šoka nisam bila sigurna, ali znam da me udario šakom. Vukao me prema zadnjem izlazu i tamo nema kamera. Tu sam dobila dobar momački degenek. Vukao me za ruku, za kosu, najčešće su bili udarci pesnicom, šamari, uvrede, vrijeđao me, nazivao pogrdnim imenima, gurnuo me od zid. Nisam mogla da se odbranim. Kada sam vidjela da više nemam snage, da mi lice otiče, da sam brutalno pretučena, samo sam sjela na stepenicu i rekla sam da mi da telefon da nazovem roditelje. On me je nastavio izazivati, pitao me 'smiješ li još nešto'. Samo sam rekla da se pomjeri da uzmem svoje stvari. On se pomjerio i ja sam uzela svoje stvari i otišla iz hotela i nazvala roditelje", navodi K.E.

Pretučena djevojka dalje navodi da su njeni roditelji pozvali policiju, te da je u policijskom automobilu dala izjavu.

"Bila sam pod šokom, u strahu, sa podlivima. Primili su me u hitnu pomoć u Jablanici. Bukvalno su plakali kada su me vidjeli. Samo su me uslikali da imaju dokaz i proslijedili su me u Mostar u bolnicu 'Pod bijelim brijegom'. Tu su me detaljno pregledali, mislili su da će doći do operativnog zahvata, da ne znaju koliko su duboki prelomi. Sutra su mi javili da nema potrebe za operacijom, ali da ima velikih povreda koje mogu prirodnim putem zarasti", ispričala je K.E. svoje stravično iskustvo.

Navedeni slučaj preuzelo je Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK)- podružna kancelarija Konjic.

"Osumnjiičeni i oštećena su saslušani, sve ostalo je prikupljeno, te je utvrđeno da nema elemenata za pritvor. On je na zadržavanju bio dva puta po 24 sata i biće pušten na slobodu", rečeno je iz Tužilaštva.

Dodali su da se istraga protiv osumnjičenog dalje nastavlja, te da će on sigurno biti kažnjen za svoje postupke.

Iz UKB Mostar je ranije potvrđeno da je djevojka kod njih hospitalizovana na Odjelu za maksilofacijalnu hirurgiju, prenosi "Dnevni avaz".

(Mondo)