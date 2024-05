Detalji tragedije u Tuzli: Ubica žene i djece došao iz Njemačke, nakon zločina skočio sa 14 sprata

Portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović zvanično je potvrdio da istražni tim Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i Tužilaštva TK obavlja uviđaj u stanu u tuzlanskom naselju Stupine, gdje su danas pronađena tri beživotna tijela, žene i dvoje djece.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

Istražni timovi počeli su s obavljanjem uviđaja u tuzlanskom naselju Stupine, tačnije u stanu u kojem su danas pronađena tijela tri osobe. Zvanično je utvrđeno da je riječ o supruzi i dvoje djece muškarca koji je sinoć počinio samoubistvo.

"Sinoć oko 21:15 sati suprug i otac djece je počinio samoubistvo skokom sa zgrade u istom naselju. Trenutno se utvrđuju sve okolnosti vezane za ove događaje", naveo je Arnautović.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Klix.ba, muškarac je M. Č. i on je kao medicinski tehničar radio u Njemačkoj. U Tuzlu je stigao prije nekoliko dana, a usmrćena djeca su starosti do deset godina.

Prema trenutnim indicijama do kojih su došli istražioci, nezvanično muškarac je prvenstveno usmrtio suprugu i djecu. Nakon toga je napustio stan u kojem su živjeli, prešao u susjedni ulaz gdje je skočio sa 14. sprata.

