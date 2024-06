Dodik svjedok na suđenju za poplave u Doboju 2014: To je bila katastrofa epskih razmjera

Predsjednik RS Milorad Dodik svjedočio je danas u Okružnom sudu Banjaluka na suđenju bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću za poplave u Doboju u maju 2014. godine.

Ocijenio je da je to bila “katastrofa epskih razmjera”, kao i da “nije bilo načina da se izgrade brane za hiljadugodišnju količinu padavina”.

U Doboju je 15. maja 2014. godine stradalo 11 ljudi i pričinjena velika materijalna šteta. Petroviću i nekadašnjem šefu Civilne zaštite u Doboju Milku Vidakoviću sudi se za izazivanje opšte opasnosti, odnosno da su usljed propuštanja preduzimanja propisanih mjera i radnji u kritičnom vremenskom periodu, izazvali opasnost za život ljudi i imovinu većeg obima usljed čega su nastupile spomenute teške posljedice.

Dodik je na početku svjedočenja u banjalučkom sudu, podsjetio da je u kritično vrijeme takođe bio predsjednik RS, dok je tada premijerka bila Željka Cvijanović.

“To vrijeme niko ne može zaboraviti. Desile su se obilne i iznenadne padavine koje su izazvale opasnost za imovinu i ljude. Bila je to neubičajena kiša, a kasnije smo utvrdili da se radilo o hiljadugodišnjim padavinama”, kazao je Dodik.

Ispričao je kako je 14. maja otputovao u Beč, ali se odmah vratio zbog upozorenja i infomacija o poplavama koje je dobio iz MUP-a RS.

“U prvim trenucima informacije su bile stravične”, dodao je.

Naveo je i kako je imao informacije da je tadašnji načelnik gradskog štaba Obren Petrović na terenu i da se čini sve što se može učiniti na odbrani od poplava, te da se “preduzimaju sve mjere da se ljudi sklone i obezbijede, kao i da se zaštite postrojenja, škole, vrtići, elektro stanice…”.

Podvukao je da je bio u kontaktu sa svima, ali da sa bh. nivoa nisu dobijali informacije jer zajednički nivo nije imao kompetencije.

Dodik nije mogao precizirati da li je Doboj posjetio 15. ili 16. maja u jutarnjim satima, ali se sjetio da je grad bio potopljen, kao i da je stigao helikopterom jer su drumski putevi bili rizični.

“Sjeli smo u čamac i išli glavnom ulicom. Sjećam se da je u jednom trenutku jedan pripadnik MUP-a rekao: Ispod nas je semafor i glavna raskrsnica”, ispričao je Dodik.

Naveo je kako su svjedočili stravičnim slikama, da je put prema Modriči bio poplavljen, a da su u jednom domaćinstvu u štali zatekli ugušenu svu stoku, dok je voda na nekim mjestima bila do drugog, trećeg sprata zgrade ili do potkrovlja kuće.

Upitan da uporedi trenutne padavine i situaciju, sa onom iz maja 2014. godine, Dodik je rekao:

“Ono je bilo nezapamćeno na ovim prostorima. Ovo sad je vježbalište naspram onoga”, izjavio je Dodik.

Ocijenio je i kako je bilo vidljivo povjerenje ljudi u opštinske i republičke organe vlasti, te da je postojala velika solidarnost među ljudima u zoni ugroženosti.

U Okružnom sudu Banjaluka danas je svjedočio i bivši ministar unutrašnjih poslova RS Radislav Jovičić koji je kazao kako je 15. maja ujutro održana sjednica Vlade RS na kojoj ih je premijerka Željka Cvijanović upoznala sa dopisom iz Doboja.

“Gradski štab za vanredne situacije je apelovao da im se pomogne jer ono što se dešava prevazilazi njihove mogućnosti da se sami odbrane”, istakao je Jovičić i dodao kako je odmah nakon toga otišao u Doboj.

Detalj iz Doboja nakon poplava

Naveo je kako je stigao helikopterom, ali da nisu imali prostora gdje da se spuste, pa su se prizemljili kod Željezničke stanice u Doboju. S obzirom da je Jovičič doktor bezbjednosnih nauka, pojasnio je da se u zvaničnoj terminologiji katastrofa definiše kao “nepogoda koja svojom jačinom, snagom i nepredvidivošću prevazilazi mogućnost gradskih i republičkih organa da se odupru”, te naveo kako se upravo to desilo u Doboju, Šamcu i još nekim opštinama.

Naveo je i kako su u Doboju građani upozoravani megafonima, ali da je bilo i onih koji nisu htjeli da napuste domove, te sa stanovišta struke podvukao da se radilo i hiljadugodišnjim kišama.

“Ne bih volio da sam bio na mjestu gradonačelnika u tom trenutku. Kažu da uvijek može bolje, ja msilim da je moglo i gore”, izjavio je Jovičić.

U sudu je svjedočio i penzionisani meteorolog i bivši pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS Igor Kovačić. Govorio je o prognozama za RS za kritične dane od 13. do 15. maja, u kojima je, između ostalog, jedan dan postojalo upozorenje na obilnije padavine od 20 do30 litara za regiju gdje je Doboj, ali to nije bilo drastično i zabrinjavajuće.

“Na osnovu toga se ne može zaključiti da će doći do takvih poplava u Doboju”, kazao je Kovačić na pitanje odbrane, te naveo kako je, ako se uzme period od sredine aprila do 17. maja, to bio prosjek padavina za 500 godina.

