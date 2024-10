Trinaestogodišnji dječak iz Banjaluke spasio baku Dragoslavu od požara

Trinaestogodišnji Lazar Vučelja, učenik osmog razreda Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Banjaluci, svojim primjerom je pokazao da vjera u dobre ljude i dalje postoji.

Izvor: RTRS

Rizikujući sopstvenu bezbjednost, Lazar je spasio 74-godišnju Dragoslavu Vulin iz požara koji je zahvatio njenu kuću, objavio je RTRS.

Trinaestogodišnji Lazar Vučelja, za razliku od većine svojih vršnjaka, voli ribolov i boravak u prirodi.

Dok je u svom naselju pecao na Vrbasu, osjetio je, kaže, dim i odmah je dotrčao da vidi treba li nekom pomoći.

"Osjetio sam neki smrad, i bio je veliki dim, i čuo sam pucanje. U početku sam pomislio da neko pali svoje stvari i onda sam izašao na put i vidio da gori kuća", priča Vučelja.

Situacija je mogla biti kobna, da nije bilo malog heroja koji je odmah pozvao vatrogasce i hitnu pomoć. U kući, koju je zahvatio plamen, nalazila se 74-godišnja Dragoslava Vulin.

"Pregorjele su instalacije, one su planule. Sve je bilo zapaljivo jer je montažna kuća. Kad sam čula pucanje, ja sam se probudila. Plamen je suknuo u predsoblje. Međutim, vatrogasci su već stigli, Lazar ih je pozvao, i izbjegla se zaista velika katastrofa", kaže Topićeva.

Dragoslava, koja je svoj radni vijek provela u prosvjeti, kaže da je danas rijetkost upoznati dječaka kao što je Lazar. Vrijedan i neustrašiv.

"Lazar, ne samo da je pozitivan primjer - on je i heroj. Dijete tog uzrasta da tako reaguje. I da je on pored Vrbasa bio i on je čuo taj prasak. Reagovao je pravovremeno i izbjegla se prava katastrofa", rekla je Topićeva.

Lazar Vučelja je pravi primjer kako mlada osoba može brzo reagovati u kritičnim situacijama i spasiti ljudski život. Na njega su zbog ovog hrabrog i nesebičnog gesta ponosni i roditelji i nastavnici.

(RTRS)