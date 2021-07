Nakon goriva skuplje i gume za automobile

Poskupljenja guma za automobile koja su se u posljednjih nekoliko mjeseci desila u Evropi, ali i širom svijeta, prema riječima uvoznika, prelila su se i na tržište Bosne i Hercegovine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uvoznici ističu da je došlo do blagog poskupljenja guma za automobile, a jedan od razloga je poskupljenje sirovina od kojih se prave, ali i da se još ništa ne zna da li će u narednom periodu doći do drastičnijeg povećanja cijena guma.

Trendovi na svjetskom tržištu ukazuju na to da se sasvim sigurno mogu očekivati znatna povećanja cijena guma za automobile i komercijalna vozila, budući da je u posljednje vrijeme došlo do znatnih povećanja cijena u cijelom lancu proizvodnje i snabdijevanja.

Iz kompanije "Total Trade" iz Doboja, koja je jedan od najvećih uvoznika guma za Bosnu i Hercegovinu, istakli su za "Nezavisne novine" da je zbog poskupljenja skoro svih sirovina došlo i do poskupljenja guma na našem tržištu.

"U odnosu na prethodnu godinu gume su poskupjele od 10 do 15 odsto, ali sve zavisi od proizvođača. U nekoliko navrata od početka godine je bilo poskupljenja guma, ali to sve nije bilo znatno poskupljenje, ali kada se sve zbroji, to je 10-15 odsto", kazali su u kompaniji "Total Trade".

Dodali su da je prosječna cijena kompleta guma oko 370 KM.

U auto-šopu "Maja" iz Sarajeva naglasili su da je u prethodne dvije godine došlo do poskupljenja guma za automobile, ali da to nije neko drastično poskupljenje, nego svega nekoliko maraka.

"Sve zavisi i od proizvođača guma. Gume su poskupjele vjerovatno zbog poskupljenja sirovina, ali i uvoza i slabijeg transporta zbog zatvaranja granica i pandemije virusa korona. Ova i prethodna godina su bile i oskudne sa gumama u odnosu na neki prethodni period, tako da je i to možda razlog poskupljenja. Cijene najjfetnijih kompleta guma su oko 250 KM, dok su najskuplje od 2.000 do 3.000 KM", pojasnili su u ovom auto-šopu.

U kompaniji "Energy" iz Gradiške, koja se bavi prodajom guma, rekli su da je došlo do poskupljenja, ali ne mnogo.

"Ne znamo da li će u narednom periodu doći do nekog drastičnijeg povećanja cijena guma, ali ove godine jeste bilo poskupljenja, i to najviše zbog poskupljenja sirovina za pravljenje guma", naveli su u ovoj kompaniji.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH su rekli da je u prvih šest mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno novih pneumatskih guma za nešto više od 60 miliona KM.

"U istom periodu prošle godine ukupno je uvezeno novih pneumatskih guma za oko 45 miliona KM, dok je u toku cijele 2020. godine uvezeno guma za oko 120 miliona KM u Bosnu i Hercegovinu", naveli su iz UIO.

Prema podacima UIO BiH, nove pneumatske gume se najčešće u Bosnu i Hercegovinu uvoze iz Kine, pa zatim slijede Poljska, Njemačka, Turska, Slovenija, Srbija i tako dalje.

"U toku ove godine iz Kine je uvezeno novih pneumatskih guma za skoro devet miliona KM, Poljske i Njemačke za više od sedam miliona KM, Turske oko pet miliona KM, Slovenije skoro pet miliona KM, a Srbije blizu četiri miliona KM", navodi se u podacima UIO.

Vozače vijesti o povećanju cijena guma su dodatno razočarale, jer su već suočeni sa povećanjem cijena goriva, a sada i guma.

"Planiram da kupim zimske gume, nisam to uradio prošle godine, a ove stare su mi već istrošene. Svaki dan slušamo o nekim poskupljenjima, a ništa da pojeftini", rekao je jedan vozač iz Banjaluke.

Svjetski mediji su još prije nekoliko mjeseci pisali da svijetu predstoji period u kome će cijene automobilskih guma znatno porasti, kao posljedica smrtonosne bolesti koja napada zasade kaučuka, osnovne sirovine za proizvodnju auto-pneumatika.