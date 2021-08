"Djecu učimo zanimanjima koje više ne postoje"

U Narodnoj biblioteci u Trebinju večeras je predavanje iz oblasti razvoja i vaspitanja djece održao jedan od najpoznatijih stručnjaka u ovoj oblasti Ranko Rajović, koji je govorio i o reformi obrazovanja u Republici Srpskoj.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Rajović je jedan od najpoznatijih stručnjaka u oblasti razvoja i vaspitanja djece, čiji se program učenja "Nikola Tesla centar" primjenjuje u 20 država.

On je novinarima rekao da je ova tema veoma važna za roditelje i obrazovne radnike istakavši da je i na domaćim prostorima ali i u Evropi situaciju takva da je svaka nova generacija upisane djece u prvi razred slabija od prethodne dvije.

"Danas djeca imaju slabiju motoriku, koncentraciju i siromašniji riječnik. Iako je svaka nova generacija slabija i slabija, postavlja se pitanje šta će biti sa njima ako ne budemo ništa mijenjali, a ono što medicina pokazuje je da su regije mozga naše djece smanjene i oštećene. Zato moramo mijenjati metode i pristup", naveo je Rajović.

Na predavanju, za koje je vladalo veliko interesovanje prosvetnih radnika, roditelja i predstavnika grada, bilo je riječi i o ranom podsticanju dječije inteligencije, metodama rada sa mališanima, ulozi škole u njihovom razvoju.

"Nažalost i u Evropi i kod nas djeca i dalje u školi uče napamet, a to više nije prioritet, već razvoj funkcionalnog znanja, da djeca povezuju sve što znaju. Od 10 najtraženijih zanimanja u svijetu, devet nije postojalo prije 10 godina i to znači da spremamo djecu za zanimanja koja ne postoje. To je osnovno pitanje šta je funkcija vrtića i škole, odnosno obrazovnog sistema", istakao je on.

Rajović, koji je i član ekspertskog tima Vlade Republike Srpske za reformu obrazovanja u Srpskoj, kaže da je cilj reforme da se poveća funkcionalno znanje i da se djeca spreme za budućnost.

"Poruka za roditelje je da dijete bude spretno i okretno do pete, šeste godine, a ne prezaštićeno, a za vaspitače i učitelje da pokrenu misaone procese kod djece", zaključio je Rajović.

Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač je "Mense" Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača "Mense" Slovenije, BiH i Crne Gore.

Predavanje je organizovano u okviru manifestacije "Trebinjsko kulturno ljeto".