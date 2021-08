Šeranić: Pogoršanje je krenulo u cijelom svijetu

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio da je da se epidemija virusa korona pod kontrolu stavlja jedino vakcinisanjem i da je Srpska spremna za eventualni novi talas zaraze.

"Svaka epidemija, pa tako i ova, ima svoje faze kroz koje prolazi. To su faze pogoršanja i poboljšanja sve do onog trenutka dok ne stavite virus u potpunu kontrolu. Najbolji alat za to je vakcinacija", rekao je Šeranić za ATV.