Besplatni pregledi za građane: U Banjaluci obilježen Svjetski dan borbe protiv moždanog udara

Svjetski dan borbe protiv moždanog udara obilježen je danas u Banjaluci gdje su građani besplatno mogli da izmjere krvni pritisak i šećer u krvi.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Predsjednik Udruženja neurologa Republike Srpske prof. dr Siniša Miljković upozorava da je u Srpskoj od moždanog udara trenutno oboljelo preko 4.500 ljudi, te da je iz tog razloga važan preventivan preged.

"Moždani udar je najzaraznija bolest sadašnjice. U Srpskoj prosječno 500 ljudi godišnje umre od ove bolesti. Za samo tri dana naručili smo preko 1.500 pacijenata koji će do 19. novembra biti pregledani besplatno od strane istaknutih neurologa koji te preglede rade preko 20 godina", rekao je on.

Miljković je naveo neke od najčešćih simptoma moždanog udara koji se ne smiju zanemarivati.

"Tema ovog dana obilježavanje jeste 'Minute su važne', zato što simptome moždanog udara treba brzo prepoznati. Napravili smo jednu sintagmu koja se zove GROM, kroz koju pacijentima govorimo koji su to najčešći simptomi. G označava kada pacijent počinje otežano da govori, R označava oduzetost ruke ili nekog drugog dijela tijela, O označava obraz odnosno iskrivljenost lica i M, znači minuti koji su važni jer imamo četiri i po sata da pomognemo pacijentu. Zbog tog apelujem na pacijente da se sjete ove naše sintagme GROM i da što brže dođu do našeg odjeljenja ukoliko osjete simptome", naveo je Miljković.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Zahvalio se direktoru Univerzitetsko-kliničkog centra RS Vladi Đajiću, koji je donirao prostor i opremu da bi se besplatni pregledi mogli obavljati.

"Želja nam je da skrenemo pažnju da je to teško oboljenje, koje u 30 posto dovodi do smrti i do nepokretnosti, što je katastrofa za pacijenta i porodicu. Ponosan što radimo jedan jedinstven projekat u svijetu, a to je besplatno ultrazvučno ispitivanje krvnih sudova vrata i glave naših stanovnika. Do sada smo preko 55.000 pacijenata pregledali besplatno. Otkrili smo dosta pacijenata koji se osjećaju dobro ali imaju pojedine promjene za koje smo prepisali preventivnu terapiju. Dobra prevencije sprečava 50 posto nastanka moždanog udara što je i najbolji lijek", zaključio je Đajić.