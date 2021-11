Kovid propusnice na vratima BiH: Evo kako je u zemljama regiona

Kovid propusnice u Evropi postale su svakodnevica, zemlje regiona nedavno su počele sa primjenom, a sve izvjesnije je i uvođenje istih u BiH.

Prva od zemalja regiona koja je uvela ove propusnice je Slovenija.

Vlada Slovenije je u septembru uvela VTP - kovid propusnice za vakcinisane, one koje su preležali kovid ili one koji imaju negativan test.

Njihovo uvođenje izazvalo je dvije reakcije u Sloveniji - demonstracije, ali i veći odziv na vakcinaciju.

Međutim, Slovenija uprkos ovoj mjeri bilježi rekordan broj zaraženih pa su prije deset dana ponovo uvedene mjere zabrane okupljanja i policijski čas u barovima i restoranima jer se zatvaraju noćni klubovi, dok se mandat kovid propusnica proširuje i na osobe starije od 12 godina.

Zajedno sa VTP sertifikatom Slovenci će morati i pokazati važeći lični dokument da dokažu svoj identitet, što je provjera uvedena zbog masovnih prevara.

Kovid propusnice u Srbiji u primjeni su od 23. oktobra, a prvobitno su se odnosile na ulazak u ugostiteljske objekte nakon 22 časa. Ovu odluku 4. novembra promijenio je Krizni štab ove zemlje, pa je vrijeme važenja sertifikata pomjereno za dva sata, tako da u ugostiteljskim objektima važi od 20 časova do zatvaranja.

Cilj ove mjere u Srbiji bio je da se mladi od 18 do 30 godina podstaknu na vakcinaciju, što je prema riječima premijerke Ane Brnabić imalo efekta. Kako je najavila na sljedećoj sjednici Kriznog štaba razmatraće se uvođenje ovih propusnica i za druge objekte.

Dodala je da medicinski dio Kriznog štaba i dalje zagovara da se kovid propusnice uvedu 24 sata u svim zatvorenim prostorima, osim u prodavnicama, ali da je važno kako sprovesti kontrolu poštovanja te mjere.

Za razliku od Srbije kovid propusnice u Hrvatskoj uvedene su prije tri dana, a njihova primjena je, za razliku od ostalih zemalja regiona, vrlo široka.

Naime, u Hrvatskoj od 15. novembra svi zaposleni u državnim i javnim ustanovama, među kojima su i škole, moraju imati kovid-potvrde. U primjeni to znači da će prilikom dolaska na posao svi javni i državni zaposlenici, kao i oni u organima na lokalnom nivou morati pokazati digitalnu potvrdu EU.

Osim, zaposlenih obavezu da pokažu digitalnu kovid potvrdu EU ili drugi odgovarajući dokaz o vakcinaciji, prebolovanom kovidu ili testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije.

Oni koji odbiju pokazati potvrdu ne mogu ući u radni prostor. To znači da će kovid potvrda biti potrebna i za odlazak po dokumente, poštu, kao i u neke banke (one koje su u vlasništvu države). Za apoteke neće biti potrebna.

Iako se efikasnost primjene kovid propusnica u navedenim zemljama razmatra, jer se uprkos tome suočavaju sa rastom broja zaraženih, njihova primjena sve je izvjesnija i u BiH.

Ministar zdravlja RS Alen Šeranić izjavio je danas da se u ovom entitetu još uvijek razmišlja o uvođenju “VTP” (vakcinisan, testiran, prebolio”) potvrda, ali i da će odluka biti na Republičkom štabu za vanredne situacije, koji bi trebao zasijedati 1. decembra.

Šeranić navodi da je u fokusu uvođenja ove mjere poruka da su vakcine bezbjedne i efikasne, te da je vakcinacija jedini odgovor na trenutnu pandemiju.

Ministar zdravstva Srpske, međutim nije precizirao na koga će se konkretno odnositi ove mjere.

U Federaciji su ipak malo odlučniji. Vlada ovog entiteta najavila je uvođenje “VTP” potvrda od 20. decembra, ali da će se u prvom redu uvesti za sve zaposlene u sektoru zdravstva, socijalne zaštite i za sve zaposlene u upravi na svim nivoima vlasti.

Međutim, sudeći po komentarima na društvenim mrežama uvođenje ovih potvrda u BiH moglo bi naići na otpor građana.

Ugledni sarajevski infektolog Bakir Nakaš stava je da bi uvođenje kovid propusnica dalo rezultate, međutim, kako je rekao za Al Džaziru, nije jednostavno uvoditi takvu mjeru.

“U Bosni i Hercegovini trenutno imamo prilično liberalno društvo po pitanju restrikcija i tih propusnica i nije lako odjednom donijeti mjeru koja će to sve promijeniti. Ako se ona bude donosila, treba je dobro prostudirati i pokušati doći do zaključka je li to ta mjera koja bi bila najefikasnija. Uvoditi kovid propusnice onako, ad hoc, u smislu hajde da nešto uvedemo kako bi bilo da nešto radimo je besmisleno, jer je implementacija problematična, naročito u našem društvu“, rekao je Nakaš.

Ostaje da se vidi, da li je “razmišljanje” nadležnih o uvođenju kovid propusnica u BiH samo “prijetnja” ne bi li se građani podstakli na vakcinaciju, a i ukoliko se uvedu pitanje je koliko će njihova primjena biti sprovodiva.

Ono što je svima jasno i očigledno, je da se mjere koje su trenutno na snazi, malo ili nikako poštuju, a da je epidemiološka situacija u državi sve lošija.

U BiH je u posljednja 24 sata potvrđen 721 slučaj zaraze koronavirusom, a od posljedica je preminulo 35 osoba.