Ministarstvo uputilo Vladi RS inicijativu: Područno odjeljenje OŠ "Ivo Andrić" na Paprikovcu

Ministarstvo prosvjete i kulture RS informisalo je danas Vladu Srpske o potrebi izgradnje područnog odjeljenja Osnovne škole "Ivo Andrić" u banjalučkom naselju Paprikovac.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

"Inicijativa je proistekla iz potrebe mještana Paprikovca jer se veliki broj djece ovog područja izlaže velikoj cirkulaciji saobraćaja prilikom dolaska do škole, a oni koji gravitiraju tom području pohađaju četiri škole koje nekada nisu ni blizu njihovog mjesta stanovanja", kazala je ministarka prosvjete i kulture RS Natalija Trivić.

Urađena je i analiza opravdanosti izgradnje ove područne osnovne škole.

Takođe, Vlada RS je informisana i o inicijativi za izgradnju osnovne škole u Istočnom Novom Sarajevu za oko 800 djece.

Što se tiče područne OŠ u naselju Ada u Banjaluci, Trivić je rekla da je u julu o tome razgovarano sa predstavnicima Grada Banjaluka koji su bili dužni da dostave elaborat, ali je navela da to do danas nije stiglo u ministarstvo, kao i da mora da bude urađeno do 31. decembra, da bi se krenulo u realizaciju u novoj godini.