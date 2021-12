Dom zdravlja Banjaluka: I naredne sedmice vakcinacija bez naručivanja

Dom zdravlja Banjaluka i naredne sedmice omogućiće vakcinaciju protiv virusa korona na punktu u objektu Mjesne zajednice Petrićevac, gdje će građani bez naručivanja moći da prime prvu i buster dozu.

Za sutra je planirana vakcinacija prvom dozom "sputnjikom ve" i "modernom" od 12.30 do 19.00 časova, a za "fajzer", prvi dozu, rezervisani su utorak, 21. decembra, od 13.00 do 19.00 časova, a u srijedu, 22. decembara, od 12.00 do 19.00 časova.