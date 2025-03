Picula kritikovao srpske vlasti: Možete da zaustavite novinare, ali ne možete istinu

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula kritikovao je danas vlasti u Beogradujer je dan ranije dio novinarskih ekipa, uključujući i hrvatske, zaustavljen na granici.

Izvor: Martin Bertrand / imago stock&people / Profimedia

Obrazloženjeje bilo da predstavljaju bezbjednosni rizik, uoči velikih protesta.

Prilikom posjete Osijeku, on je incident okarakterisao kao dokaz nedemokratskog ponašanja srpskih vlasti i upozorio da takve mjere ne mogu sprečiti širenje istine.

"Novinari se mogu zaustaviti na granici, ali istina se teško može zaustaviti na granici. Vlast koja pokušava zaustaviti istinu sigurno nije demokratska, ali očito ima razloga pokušati zaustaviti istinu o sebi, kako ne bi bila proslijeđena u svijet", izjavio je Picula novinarima.

Prema njegovim riječima, događaj u petak samo je nastavak dugogodišnje prakse "režima Aleksandra Vučića", koji unutar Srbije sistematski onemogućava novinare da "prenose istinu o prirodi toga režima".

Osvrćući se na proteste u Beogradu, Picula je rekao kako nije jasno da li je riječ o etapi protesta ili o njihovoj kulminaciji.

On je poručio da "eskalacija samog sukoba" nije u interesu, niti protestanata, ni vlasti.

Upitan o mogućoj reakciji Hrvatske na zabranu ulaska novinarima u Srbiju, Picula je odgovorio da bi reakcija hrvatskog ministarstva inostranih poslova "trebalo da bude odrešitija".

"U najmanju ruku treba pozvati diplomatskog predstavnika Republike Srbije u Zagrebu i pitati ga za razloge zašto se to događa i do kada će se to događati", precizirao je Picula.

(FoNet)