Sutra jače padavine na jugu i zapadu BiH

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati pretežno suvo vrijeme uz slabu i povremenu kišu, osim na jugu i zapadu gdje se očekuju jače padavine.

Ujutro će biti oblačno, mjestimično sa kišom, a poslijepodne se očekuje pad temperature, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći padavine ponovo jačaju u većini predjela.

Najniža dnevna temperatura vazduha biće od šest do 11, a na planinama tri stepena, a najviša dnevna od devet do 15, a u višim predjelima pet stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren, na planinama pojačan jugozapadni i zapadni, uveče u skretanju na sjeverni.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovlađuje toplo i vjetrovito vrijeme, a kiša pada na jugu i zapadu.

Temperature vazduha izmjerene u 13.00 časova: Bjelašnica minus jedan, Gacko i Rudo pet, Višegrad i Han Pijesak šest, Mrakovica osam, Sokolac devet, Bileća, Mostar i Doboj 11, Trebinje, Sarajevo, Bugojno, Mrkonjić Grad i Novi Grad 12, Prijedor, Bihać, Foča, Srebrenica, Zenica i Srbac 13, Bijeljina, Neum i Ribnik 14 i Banjaluka 15 i Sanski Most 16 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 27. decembra očekuje se oblačno vrijeme sa kišom i svježije u odnosu na prethodni period.

Na sjeveru se očekuju slabe i povremene padavine, a u Krajini na planinama ujutru može kratko provijavati slab snijeg, dok se na jugu, u centralnim predjelima i jugoistoku ujutroočekuje jača kiša.

Tokom dana padavine postepeno slabe i prestaju do večeri.

Minimalna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu devet, a maksimalna dnevna od četiri do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 28. decembra, očekuje se kiša, koja će ujutro padati na zapadu i jugu, a tokom dana će se padavine postepeno širiti ka sjeveru.

U Hercegovini su ponegdje moguće obilnije padavine.

Najniža dnevna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu devet, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu 12 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 29. devembra ujutru ponegdje može biti slabe kiše, dok će tokom dana uglavnom biti suvo vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a na jugu sa sunčanim periodima.

Najniža dnevna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu osam, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu 13 stepeni Celzijusovih.

