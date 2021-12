Novogodišnja noć biće toplija nego inače

U Republici Srpskoj se narednih dana očekuje toplije vrijeme, a i u novogodišnjoj noći biće ugodno toplo, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Prema prognozi meteorologa, u novogodišnjoj noći biće suvo, a temperatura u ponoć od tri do 10 stepeni Celzijusovih.

Sutra ujutru biće pretežno oblačno i svježije, na krajnjem jugu ponegdje sa slabom kišom. Tokom dana biće promjenljivo do pretežno oblačno, sa kišom uglavnom na jugu i jugozapadu. Povremeno će biti i sunčanih perioda.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do pet, na jugu do devet stepeni, a maksimalna dnevna od četiri do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 29. decembra, ujutro će biti pretežno oblačno, ponegdje i maglovito, na sjeveru sa kratkotrajnom slabom kišom, a tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje i toplije. Na sjeveru i istoku magla će se održavati i tokom dana uz svježije vrijeme.

Minimalna temperatura vazduha od nule do pet, na jugu do devet stepeni, a najviša dnevna od šest do 13, u mjestima sa maglom od četiri stepena Celzijusova.

Stabilno vrijeme uz dalji rast temperature biće u četvrtak, 30. decembra, kada se u jutarnjim časovima magla očekuje na sjeveru i istoku, oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana će biti sunčano i toplo, pogotovo u višim predjelima i na jugu.

Magla će se ponegdje zadržavati tokom većeg dijela dana, pa će u tim krajevima biti i hladnije. Uveče se na sjeveroistoku očekuje prolazna oblačnost uz slabu kišu.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na jugu do devet, a najviša dnevna od sedam do 14, u mjestima sa maglom oko četiri stepena Celzijusova.

Posljednjeg dana ove godine ujutro će biti povremene magle u nižim predjelima na sjeveru i istoku, oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana preovladavaće sunčano i još toplije, pogotovo u višim predjelima i na jugu. Magla će se ponegdje zadržavati tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu oko 10, a najviša temperatura vazduha od devet do 16, u mjestima sa maglom od četiri stepena Celzijusova.