Direktor Fonda PIO: Najbolji rezultati u istoriji poslovanja

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske Mladen Milić rekao je Srni da je Fond u prošloj godini, idući u susret 30. rođendanu, a zahvaljujući svim zaposlenim i njihovom doprinosu, zabilježio najbolje rezultate u istoriji svog poslovanja.

"Oboreni su mnogi rekordi u pogledu obima rješavanja o pravima, ostvarenom prihodu po osnovu doprinosa - u decembru je naplaćeno više od 103,71 milion KM po osnovu doprinosa, visini budžeta, rješavanju po žalbama, strukturi korisnika prava, visini prosječne penzije i maksimalne penzije, rastu broja penzionera", naveo je Milić.

On je ocijenio da je 2021. godina najbolja godina, budući da su u njoj oboreni svi rekordi.

"Čestitam svim zaposlenima u Fondu za ovakve rezultate", rekao je Milić.

NAJMANJI GODIŠNJI PRIRAST BROJA KORISNIKA PRAVA

Milić je rekao da je, prema podacima iz Jedinstvenog registracionog sistema na dan 31. decembar 2021. godine evidentirano rekordnih 321.946 osiguranika, prijavljenih kod 44.021 uplatioca doprinosa, što je u odnosu na 2020. godinu više za 6.448 osiguranika.

"U matičnoj evidenciji korisnika prava na kraju prošle godine Fond je evidentirao 272.585 korisnika ili svega 1.581 korisnik prava više u odnosu na posljednji dan 2020. godine. To je ujedno i najmanji godišnji prirast broja korisnika prava od svega 0,58 odsto, imajući u vidu da se do sada kretao od 1,5-2 odsto, pa i više", naveo je Milić.

On je rekao da je stopa zavisnosti, ili odnos broja osiguranika prema broju korisnika, porastao sa 1,16 na 1,18:1. kao rezultat pozitivnog trenda kretanja od 2013. godine kada je taj odnos bio 1,12 ili 1,13:1.



PRVI PUT IZ IZVORNIH PRIHODA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA PIO NAPLAĆENO VIŠE OD MILIJARDU KM

Milić je istakao da je u protekloj godini, po osnovu doprinosa po prvi put iz izvornih prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje naplaćeno više od milijardu KM, odnosno 1,022 milijarde KM, ili 9,32 odsto više nego u istom periodu 2020. godine.

"Prosječan prihod po osnovu doprinosa na mjesečnom nivou prošle godine je 85,2 miliona KM, a na dnevnom nešto više od četiri miliona KM. Sredstva po osnovu doprinosa čine 84,6 odsto potrebnih sredstava za isplatu svih penzija, dok sredstva za isplatu penzija koja nedostaju na dostignutom nivou obezbjeđuje budžet Republike", rekao je Milić.

On je naglasio da su, prvi put u istoriji Fonda, sva sredstva za isplatu penzije za decembar 2021. godine u potpunosti obezbijeđena iz doprinosa.

"Naplaćen je 103,71 milion KM, a za isplatu decembarske penzije, u bruto iznosu, potrebno je 102,12 miliona KM", dodao je Milić.

NA MJESEČNOM NIVOU FOND RIJEŠI I DO 2.500 ZAHTJEVA VEZANIH ZA PENZIJU

Milić je napomenuo da su rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava i servisiranje zahtjeva osiguranika i korisnika primarni i svakodnevni poslovi Fonda PIO Republike Srpske.

"To je još jedan od segmenata poslovanja Fonda gdje možemo biti više nego zadovoljni ostvarenim rezultatima i u tom segmentu nam sasvim sigurno nijedan fond u okruženju, pa i šire, ne može parirati... U toku ove godine Fond je zaprimio 27.682, a riješio 28.023 zahtjeva za ostvarivanje i ponovno određivanje penzije", naveo je Milić i dodao da na mjesečnom nivou rješavaju između 2.300-2.500 zahtjeva.

On je rekao da u roku do 30 dana rješavaju više od 63 odsto zahtjeva, od 31 do 60 dana 12,3 odsto, a više od 60 dana 24,2 odsto predmeta, uz napomenu da se više od 60 dana u 95 odsto slučajeva rješavaju predmeti sa ino-komponentom, gdje ovaj Fond na dobijanje podataka od ino-nosioca osiguranja ne može da utiče.

"Koristim priliku i pozivam, po ko zna koji put, da nam se svi osiguranici koji su radili bilo gdje i bilo kada van Republike Srpske i BiH obrate odmah ili najkasnije godinu dana prije ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju u bilo koju našu poslovnicu, kako bi imali dovoljno vremena da prikupimo neophodne podatke i potvrde od inostranih nosilaca osiguranja", poručio je Milić.

Milić je naveo da je, osim zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, kada je riječ o ostalim zahtjevima /redovan plus postupak po službenoj dužnosti/, zaprimljeno 52.369, riješeno 52.778, a u radu se na dan 31. decembar nalazi svega 770 predmeta.

"Ovo su odlični rezultati i, koliko god da bili skromni, ovakvom ažurnošću se ne može pohvaliti nijedan fond u okruženju. U odnosu na kraj 2020. godine broj neriješenih prvih zahtjeva smo smanjili za 19 odsto, a ostalih zahtjeva za 35 odsto", istakao je Milić.

Direktor Fonda PIO naglasio je da je veoma bitno što se iz godine u godinu nastavlja pozitivan trend kretanja strukture korisnika prava.

"Tako je bilo i u 2021. godini, koju smo završili sa rekordnih 59,95 odsto korisnika prava na starosnu penziju, 26,83 odsto na porodičnu i 13,14 odsto korisnika prava na invalidsku penziju", istakao je Milić.

U POTPUNOSTI ODRŽANA REDOVNOST ISPLATE PENZIJA

Milić je rekao da je isplata penzija tokom 2021. godine bila potpuno redovna, u skladu sa propisima - svakog 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a često i prije tog roka, kada je 10. padao u dane praznika ili vikenda.

"Isplata je okončavana u roku od 2-3 dana, u sve 32 zemlje gdje Fond vrši isplatu, imajući u vidu da se isplata vrši u Republiku Srpsku za oko 220.500, a van Republike za 52.000 korisnika prava", rekao je Milić.

On je ukazao da je ovako efikasnu isplatu omogućio dobar prihod po osnovu doprinosa, sa obezbjeđenjem sredstava koja nedostaju iz budžeta Republike, kao zakonske obaveze, te pravovremen obračun penzija od Fonda.

"Ukupni rashodi za isplatu prava u toku prošle godine iznose 1,208 milijardi KM i veći su za 186 miliona KM od prihoda po osnovu doprinosa koje je obezbijedio budžet Republike u skladu sa zakonom, čime je u potpunosti zadržana redovnost i godišnje usklađivanje uz vanredno povećanje penzija, u skladu sa zakonom", napomenuo je Milić.

VLADA REPUBLIKE SRPSKE JEDINA U REGIONU U PROTEKLIH DEVET GODINA NIJE ZAMRZAVALA ILI SMANJIVALA PENZIJE

Milić je naveo da će penzija za januar biti obrađena od 25. do 28. januara i biće usklađena u skladu sa zakonom za sve korisnike prava.

"Redovno godišnje usklađivanje penzija sigurno neće biti manje od tri odsto, a podsjećam da je prošlogodišnje, januarsko, bilo 2,16 odsto plus 0,84 odsto vanredno povećanje. Ovo će biti šesto redovno godišnje usklađivanje, odnosno ukupno šesnaesto povećanje penzija, počev od 2013. godine kada je prema važećem Zakonu o PIO i počelo usklađivanje, po ovom sistemu", rekao je Milić.

On je napomenuo da su od 2013. godine penzije nominalno povećane za 30,53 odsto, a efektivno za 36,75 odsto, tako da će sa usklađivanjem koje slijedi od januara ove godine penzije u posljednjih devet godina biti efektivno povećane za oko 40 odsto.

"Vlada Republike Srpske je u potpunosti održala svoje obećanje. Republika Srpska je, uprkos krizi, jedina u regionu koja u proteklih devet godina nije zamrzavala ili smanjivala penzije, već naprotiv - u prosjeku ih godišnje efektivno povećavala za više od četiri odsto", ukazao je direktor Fonda PIO.

I TOKOM KORONE ISPUNJAVANI MJESEČNI PLANOVI

Milić je podsjetio da je Fond još od same pojave pandemije preuzeo prve preventivne mjere i ograničenja u pogledu uobičajenog odvijanja poslovnih procesa u Fondu i tako, u skladu sa razvojem situacije, nastavio i tokom cijele prošle godine.

"Sve to radili smo sistemski - s ciljem zaštite zdravlja zaposlenih, osiguranika i korisnika prava. Štab za vanredne situacije za nepune dvije godine održao je 264 sjednice i donio na stotine zaključaka s ciljem preventivne borbe i zaštite zdravlja od virusa korona", napomenuo je Milić.

Milić je rekao da je Fond za osam mjeseci prošle godine imao izvanredne rezultate, gdje najveći dio vremena nisu imali nijednog pozitivnog radnika ili u izolaciji zbog neposrednog kontakta sa zaraženim.

"Završetkom godišnjih odmora i povratkom na posao, broj zaraženih radnika u samo dva mjeseca je bio dva i po puta veći nego tokom cijele 2020. godine. U jednom momentu smo imali i više od 15 odsto zaposlenih van poslovnih procesa, ali smo dobrom organizacijom uspjeli i to u potpunosti riješiti i ispunjavati mjesečne planove", napomenuo je Milić.

