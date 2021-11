Novo pravilo za dvostruke penzionere u RS: Plaćaće doprinos za liječenje

Građani Srpske koji, pored naše, primaju i penziju iz inostranstva, više neće moći besplatno da se liječe, ako sami ne budu uplaćivali doprinos za zdravstveno osiguranje.

Naime, oni ovo pravo ubuduće neće ostvarivati preko „domaće“ penzije, kao što je to bio slučaj do sada, nego će, da bi imali besplatno liječenje, svakog mjeseca morati uplaćivati 12 odsto od iznosa penzije koju su zaradili vani, piše srpskainfo.

Ovo su potvrdili penzioneri koji su dobar dio radnog vijeka proveli u inostranstvu, a koje proteklih dana pozivaju iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO RS) da dođu i regulišu svoj status.

Stojan S. iz Banjaluke kaže da je, nakon što je dobio poziv, otišao u FZO RS gdje mu je rečeno da će ubuduće svakog mjeseca morati da uplati određeni iznos, kako, u slučaju potrebe, ne bi morao da plaća liječenje.

"Iznenadio sam se, jer sam do sada bio tretiran kao svi drugi penzioneri u RS, koji ne plaćaju ništa. U Fondu su mi rekli da je riječ o 12 odsto od iznosa moje penzije, koja je 450 KM. To znači da bi, u slučaju da prihvatim ovu varijantu, mjesečno morao da uplaćujem oko 55 KM. Nije to mala svota, s obzirom na to da ni iznos moje inostrane penzije nije bogzna šta. Primam i našu penziju, koja je kudikamo manja", kaže Stojan i dodaje da su mu u FZO RS samo dali uplatnicu, bez ikakvog rješenja o novim pravilima ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje.

U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potvrdili su da će oni koji dio penzije primaju iz inostranstva, sami sebi morati da uplaćuju pomenuti doprinos, i to na osnovu inostrane penzije, ali nisu precizirali o kojem iznosu je riječ.

Objašnjavaju da su, do sada, penzioneri koji su dio penzije primali iz inostranstva, a dio od Fonda PIO, većinom na osiguranje bili prijavljeni po osnovu penzije iz Srpske.

"To znači da su i osobe koje imaju značajne penzije iz inostranstva, gdje su proveli većinu svog radnog vijeka i uplaćivali doprinose, a imaju daleko manji iznos penzije kod nas, prijavljeni na osiguranje preko Fonda PIO. Oni koriste zdravstvenu zaštitu u punom obimu u Srpskoj, praktično besplatno. Napominjemo da stopa doprinosa za penzionere Fonda PIO RS iznosi svega jedan odsto", kažu iz Fonda ovom fondu i naglašavaju da je izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju koje su stupile na snagu lani, propisano da se svojstvo osiguranika može steći samo po jednom osnovu osiguranja.

"Ovdje je definisan ”prioritetni” osnov, koji isključuje mogućnost prijave po nekom drugom osnovu. U skladu sa tim, za penzionere koji su u cjelosti ili djelimično ostvarili penziju ili invalidninu u inostranstvu, kao prioritetan zakonski osnov za prijavu na osiguranje je ta penzija ili invalidnina, a ne ona koju su ostvarili u RS", ističu u FZO RS.

Na osnovu toga, kako kažu, već oko mjesec dana upućuje pozive onim srazmjernim penzionerima za koje imaju podatke, da se jave nadležnim poslovnicama ovog fonda.

"Dakle, osobe koje dio penzije primaju iz inostranstva, trebalo bi da uplaćuju sami doprinos za zdravstveno osiguranje na osnovu inostrane penzije. Kada je riječ o osobama koje su većinski radni staž proveli u inostranstvu, tu nema dileme. Nastavićemo sa pozivanjem osiguranika koji su u cjelosti ili djelimično ostvarili penziju ili invalidninu u inostranstvu, da regulišu status osiguranja kako je zakon predvidio. Sve eventualne sporne situacije i proceduralne probleme na koje nailazimo u praksi evidentiramo i na osnovu tih slučajeva pripremićemo i uputiti inicijativu za određene izmjene i preciziranje zakonske regulative. Naglašavamo da nijedan penzioner neće biti uskraćen za zdravstveno osiguranje", poručuju iz FZO.

S obzirom na to da trenutno rade na evidentiranju srazmjernih penzionera, u FZO još nemaju njihov tačan broj.

"Nemamo ni uvid u iznose njihovih inostranih penzija. Zato još ne možemo govoriti o procjeni eventualnih prihoda od doprinosa ove kategorije osiguranika", poručuju iz ovog fonda.

Prema podacima Fonda PIO RS, od ukupno 271.954 penzionera, u oktobru je u Srpskoj bilo 61.630 korisnika srazmjerne penzije.

"To je nešto više od 22 odsto ukupnog broja penzionera. Riječ je o korisnicima koji primaju srazmjerni dio penzije od dva ili više nosilaca osiguranja, odnosno država", kažu iz Fonda.

