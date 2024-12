Zelenski u Briselu o Putinu: I on zna da je lud, a voli i da ubija

Zelenski je rekao da Vladimir Putin nije bio pri zdravoj pameti kada je predložio tehnološki duel između hipersoničnih raketa.

Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da ruski predsjednik Vladimir Putin nije bio pri zdravoj pameti kada je predložio tehnološki duel između hipersoničnih raketa i ukrajinske protivvazdušne odbrane.

"Osoba koja sjedi u Kremlju predložila je tehnološki duel, rekao je: mi ćemo gađati, na primjer Kijev, a oni neka odbrane protivvazdušnim odbrambenim sistemima. Mislite li da razumna osoba to može reći? On je lud i mislim da to zna. To je istina, on voli da ubija", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Briselu gdje je razgovarao sa liderima zemalja članica EU.

Rekao je rekao da je Putin "najveći nacista u Evropi, a traži denacifikaciju Ukrajine". Odgovarajući na pitanje novinara o prijedlogu za primirja mađarskog premijera Viktora Orbana, Zelenski je rekao da on nema mandat za to. Istakao je da se ništa ne može riješiti bez učešća Ukrajine i da njegova zemlja ne može da živi sa zamrznutim konfliktom na svojoj teritoriji.

"Uz dužno poštovanje, mađarski premijer nema mandat da organizuje pregovore, njegovi odnosi sa Putinom su 'previše topli'. Ljudi moraju da znaju šta ih čeka nakon primirja, zato su nam potrebne bezbjednosne garancije. Naravno da mi želimo mir, ali stabilan mir, a jasno je da Rusija to ne želi", rekao je Zelenski.

(MONDO)