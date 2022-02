Narednih dana promjenljivo oblačno, mjestimično sa padavinama

U Republici Srpskoj će narednih dana biti promjenljivo oblačno, mjestimično sa padavinama i maksimalnom temperaturom vazduha od pet do 10 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Envato

Sutra tokom dana biće pretežno oblačno uz slabe padavine, na istoku na planinama može provejavati slab snijeg, a u nižim predjelima mjestimično kiša, ponegdje su mogući i kraći sunčani intervali.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, u višim predjelima na istoku od minus šest, a maksimalna od tri do osam, na jugu i sjeveru do 10 stepeni, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov.

Ujutro će u kotlinama i oko rijeka biti uslova za nisku oblačnost i maglu.

U nedjelju, 6. februara, tokom dana doći će do raslojavanja oblačnosti uz sunčane intervale, dok se na istoku može zadržati niska oblačnost. Uveče će doći do porasta oblačnosti sa sjeverozapada, a u noći na ponedjeljak mjestimično sa kišom na jugozapadu i jugu.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do tri, u višim predjelima na istoku od minus šest, a maksimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu i sjeveru do 10, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusovih.

U ponedjeljak, 7. februara, ujutro biće pretežno oblačno i prohladno, prijepodne mjestimično sa kišom u većini predjela, a na planinama susnježica i snijeg.

Tokom dana biće promjenljivo do pretežno oblačno mjestimično sa padavinama, uz razvedravanje od sjeverozapada ka jugoistoku zemlje. Uveče će ponovo biti oblačno u centralnim i istočnim predjelima.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest, u višim predjelima na istoku od minus dva, a maksimalna od pet do 10, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

U utorak, 8. februara, ujutro biće pretežno oblačno i prohladno, prijepodne mjestimično sa kišom u centralnim i istočnim predjelima, na planinama susnježica i snijeg. Tokom dana biće pretežno oblačno, mjestimično sa slabim padavinama, na jugu pretežno sunčano.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do tri stepena, u višim predjelima na istoku od minus pet, a maksimalna od četiri do devet, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.