Prognoza za ponedjeljak: Postepeno naoblačenje uz povremenu kišu

U BiH sutra se očekuje postepeno naoblačenje, uz povremenu kišu, koja će biti češća u Hercegovini.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ujutro će biti hladno uz slab mraz i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama moguća je povremena magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne oblačnost zahvata južne i zapadne predjele uz jačanje jugozapadnog vjetra. Biće i toplije u većini predjela, svježije samo u mjestima sa maglom na jugoistoku.

Uveče i tokom noći na utorak oblačno uz povremenu kišu, na istoku suvo.

Duvaće slab do umjeren vjetar, jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus četiri do jedan, na jugu do pet, u višim predjelima od minus sedam, a najviša dnevna od osam do 14, u višim predjelima i mjestima sa maglom na istoku od dva stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus pet, Čemerno dva, Mrakovica, Kalinovik i Han Pijesak pet, Sarajevo, Gacko i Novi Grad šest, Bileća, Mrkonjić Grad i Rudo sedam, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Sokolac i Srebrenica osam, Banjaluka, Ribnik i Srbac devet, Doboj, Trebinje i Foča 10, te Mostar 13 stepeni Celzijusovih.