Pognoza vremena za prve dane proljeća

Prvih dana proljeća u Republici Srpskoj biće sunčano i malo toplije vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha sredinom sedmice do 17 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

Danas, prvog proljećnog jutra, biće pretežno vedro i hladno uz mraz, a tokom dana sunčano i prohladno uz umjeren vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus osam do minus dva, na jugu do dva stepena, u višim predjelima na istoku od minus 12, a maksimalna od četiri do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od nule.

Proljeće koje će danas od 16.33 časova nastupiti na sjevernoj Zemljinoj polulopti, trajaće do 21. juna. Na južnoj Zemljinoj polulopti nastupiće jesen.

Tokom proljećne ravnodnevnice dan i noć traju jednako po 12 časova. Sunce će izaći na istoku u 5.42, a zaći na zapadu u 17.50 časova.

U ponedjeljak, 21. marta, ujutru će biti pretežno vedro i hladno, uz slab do umjeren mraz, na planinama na istoku ponegdje i jak.

Tokom dana će biti sunčano i par stepeni toplije, na jugu i dalje uz umjerenu do jaku buru. Uveče i tokom noći na utorak biće hladno uz mraz.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus sedam do minus dva stepena Celzijusova, na jugu do dva, u višim predjelima od minus 12, a maksimalna od šest do 12, na jugu do 14 u višim predjelima od dva stepena.

U utorak, 22. marta, ujutru će biti pretežno vedro i hladno uz slab mraz, na planinama umjeren. Tokom dana biće sunčano i malo toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus četiri do nula stepeni Celzijusovih, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus osam, a maksimalna od devet do 15, u višim predjelima od četiri stepena.

U srijedu, 23. marta, ujutro će biti toplije nego prethodnih dana uz slab mraz u višim predjelima i samo ponegdje u nižim. Kratkotrajna magla će se javljati oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus jedan do tri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus četiri, dok će maksimalna biti od 12 do 17, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih