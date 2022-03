Umičević povodom nagrade Ključ grada: Dosta sam uradio za Banjaluku

Odbornik u Skupštini grada Banjaluka Marinko Umičević (SNSD), ovogodišnji dobitnik Ključa grada sa poveljom počasni građanin, zahvalio se danas na ovom priznanju na društvenim mrežama.

Umičević istiće da je ovo priznanje dobio iz drugog pokušaja.

"Poštovane kolege odbornici, gospodine predsjedniče Skupštine grada Banjaluka Mladene Iliću ( koji me predložio za najveće gradsko priznanje ) zahvaljujem vam se na dodjeljenom priznanju kao i na bezbroj poruka podrške, telefonskih poziva, stisaka ruke. Ključ grada Banjaluka sa poveljom počasni građanin povodom 22. aprila, Dana grada sam dobio iz drugog pokušaja i na to sam ponosan, a vjerujem bio bi i moj otac Lazo, majka Dušanka , djed Milan, baka Pava, stric Mirko, Duško (Pekija), Ilija koji su me uvijek usmjeravali u pravcu da budem odgovoran, pošten, a i da ne dam na sebe".

Marinko Umičević u Banjaluci obavlja nekoliko funkcija. Tehnički direktor je preduzeća "Bema", predsjednik Rukometnog saveza RS, predsjednik KKI Vrbas, član Senata RS...

Umičević kaže da je nagrada prizanje za njegov doprinos Banjaluci.

"Kad pogledam sebe i svoj put mislim da sam opravdao priznanje jer sam dosta uradio za Banjaluku, svoj grad u kojem sam rođen u ulici Zdrave Korde. Trudiću se da i ovo vrijeme koje mi je ostalo do kraja mog životnog i radnog vijeka budem to što jesam, društveno odgovoran a i da ne dam na sebe.

Zahvaljujem se i onim miševima koji nažalost nemaju ogledalo da se pogledaju i vide svoj put i šta su uradili u svom jadnom životu do sada nego misle da su neko i nešto sa tim telefonom od marke u ruci", napisao je on.

Odborniku Marinku Umičeviću, prizanje će biti uručeno za Dan grada 22. aprila.

