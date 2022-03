Davor Dragičević postavio šator ispred Tužilaštva BiH, namjerava tu ostati do daljnjeg

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, stigao je danas iz Banje Luke u Sarajevo te je postavio šator ispred Tužilaštva Bosne i Hercegovine gdje će ostati sve do intenziviranja rada ove institucije na slučaju "David Dragičević"

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Tokom obraćanja medijima, Dragičević je naveo kako se slučaj "David Dragičević", ali i "Dženan Memić" konačno moraju riješiti.

"Ako oni umiješani u ubistvo Davida ostanu na slobodi u Banjoj Luci, ubiće mog brata i njegovu djecu i sve ljude koji nas podržavaju. Zato se ovaj slučaj mora riješiti. Dokazi postoje", poručio je Dragičević.

Poručio je kako svi oni koji su umiješani u ubistvo Davida ne spavaju godinama.

"Oni ne spavaju već četiri godine. Znaju ko sam ja, znaju moje namjere i znaju sve. Ako se ne riješi legalno, ja ću uzeti pravdu u svoju ruke, a žrtava će biti previše. Oko za oko, zub za zub", ističe Dragičević.

Iz organizacije "Pravda za Davida" su naglasili kako je ovaj dan velika bruka za državu Bosnu i Hercegovinu.

"Smatram da je ovaj dan bruka i sramota za BiH. Predmet je u Tužilaštvu gotovo godinu, a ne vidimo nikakav pomak. Očekivali smo da će učiniti i napraviti konkretno, ali čini se da ništa ne rade. Bojimo se da zapravo nikakvog napretka u istrazi neće biti i da će biti isti epilog kao u slučaju Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci. Sramota je da je država BiH dozvolila da Davor Dragičević dođe ovdje sa šatorom", ističu iz organizacije.

Naglašavaju kako razumiju Davorov potez.

"Razumijemo što se odlučio za ovaj potez jer ne zna šta da više uradi. Ne vidimo smisao više svega ovoga. Podržavamo Davora i zaista smo tužni, razočarani u Tužilaštvo BiH. Tih sastanaka je bio dosta i sve im je rečeno. Navodno se daje neko ohrabrenje da će biti pomaka u istrazi, ali nažalost sve te informacije smo dobijali i u Banjoj Luci pa smo vidjeli kako je završilo", pojašnjavaju.

Na kraju, poručili su kako je Davorovo strpljenje pri kraju.

"Oprosta i zaborava nema. Strpljenje je pri kraju, a kada bude potpuno iscrpljeno onda to više neće biti mirno i dostojanstveno. Kada prestane biti to, to će biti kraj svega, a niko se tome ne nada. Nažalost, stvari idu u tom smjeru. Pozivam Tužilaštvo da konačno nešto učine i da stave tačku na priču i za Davida i za Dženana. Oni to mogu uraditi, dokazi postoje i to znamo mi i oni", zaključili su iz grupe "Pravda za Davida".

(Mondo/Klix.ba)