Ujutro minusi: Stižu nam kiša i snijeg

U ponedjeljak se očekuje naoblačenje koje donosi slabu kišu, a višim predjelima snijeg koji će padati i ponegdje u nižim predjelima na istoku.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Ujutro će biti pretežno vedro, hladno i suvo, u višim predjelima moguće je slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na krajnjem jugu tokom dana biće pretežno sunčano i vjetrovito.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu umjerena do jaka bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do pet, u višim predjelima od minus četiri, a dnevna od sedam do 12, na jugu do 15, u višim predjelima od četiri Celzijusova stepena.