Poskupljuje gradski prevoz u Banjaluci?

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kaže da Grad nema više sredstava da isplaćuje mjesečne subvencije u iznosu od 250.000 KM gradskim prevoznicima, i da je neminovno povećanje cijena karata.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Pojašnjava kako je to bilo preventivno rješenje kojim se reagovalo na nagla poskupljenja goriva.

"Prevoznici traže da cijena karte bude veća za 25 posto, jer su u prethodna dva mjeseca zabilježili gubitak od 500 hiljada maraka.To je mnogo za građane i mi pregovaramo o novom cjenovniku. Gubitak je na sebe preuzeo Grad Banjaluka, međutim to više neće biti slučaj. Već dva mjeseca su cijene goriva iste. Ugovorna je obaveza takva da moramo preispitati cjenovnike. Nastojaćemo da to najmanje osjete građani", rekao je on.

Stanivuković kaže da je povećanje cijena koji zahtjevaju prevoznici neprihvatljivo.

"Prevoznici traže poskupljenje od 25 odsto, međutim borićemo se da to bude mnogo manje. Pogodnosti i olakšice za penzionere, đake i studente će ostati na snazi“, rekao je on.

Podsjećamo na posebnoj sjednici, održanoj 24. marta, odlučeno je da grad kompenzuje prevoznicima troškove zbog poskupljenja goriva, ali takođe su im isplaćene subvencije u iznosu od 1,2 miliona maraka.

Takođe, danas je Udruženje poslodavaca saobraćaja i veza RS uputilo Vladi RS ponovljeni zahtjev za novi paket pomoći za period od avgusta 2021. do januara 2022. godine. Međutim, iz Vlade RS još nema odgovora.

(MONDO)