Skupština o prevoznicima: Grad će snositi troškove (trenutnog) poskupljenja goriva

Jednoglasnim usvajanjem prijedloga o subvencijama prevoznicima o iznosu od 1,2 miliona KM završena je peta vanredna sjednica Skupštine grada. Odlučeno je da grad na taj način kompenzuje prevoznicima troškove zbog poskupljenja goriva. Novi ugovor je još na čekanju.

Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka

Takođe, odlučeno je da tačka koja se tiče subvencije od 500.000 KM za prevoznike bude povučena sa dnevnog reda, od strane njenog predlagača - gradonačelnika Stanivukovića. Stanivuković pojašnjava da je ovaj prijedlog povučen jer su uklonjena planirana sredstva iz budžeta zbog smanjivanja poreske stope poreza na nepokretnost (usvojeno od strane odborničke većine, mimo volje gradonačelnika).

"Sjednica je završena umanjenim dnevnim redom. Tačka koju sam skinuo je ideja da pola miliona damo prevoznicima. To je izvorni odgovor jer su sredstva skinuta iz budžeta. Imamo četiri miliona manje u budžetskoj kasi. I dalje se u Skupštini ne može razgovarati o investicijama jer de taj prijedlog već treći put odbija", rekao je gradonačelnik.

Stanivuković napominje da će Grad da pomogne prevoznicima tako što će snositi troškove koje su imali u posljednjih mjesec dana kada je došlo do naglog povećanja cijena goriva na tržištu. Grad će preuzeti na sebe obavezu da pregovara, interveniše i da nadoknadi ovaj dio štete u narednih 30 do 60 dana.

"Prevoznici sada traže poskupljenje prevoza za 40 pfeninga ili 25 odsto. Očekujemo u narednom periodu pad cijene goriva pa se nadamo da ovo poskupljenje neće biti ovoliko... Smatram da je dobro što odmah nismo prihvatili njihove zahtjeve i da je to dobro za građane. Imamo sredstva kojima ćemo to pokriti. Prvi udar i najveću bujicu poskupljenja preuzimamo na sebe. Ukoliko se to nastavi onda ćemo tražiti novo rješenje. Očekujem da prevoznici nastave da rade svoj posao", rekao je Stanivuković.

Napominje da će povoljnija cijena karata koje je Grad omogućio za određene kategorije, kao što su studenti i đaci iz višečlanih porodica i dalje da važe.

"Pojeftinjenja koja je grad dao učenicima iz višečlanih porodica i dalje važe. Iako je došlo do kašnjenja u isplati, Grad će iplatiti svaku marku".

Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić rekao je da je sjednica završena u rekordnom roku.

"Razmatrali smo tačku o subvencijama na području Grada. Očekuje nas redovna sjednica u četvrtak, koja ima mnogo više tačaka. Pošto je kompleksnija, vjerujem da će trajati više od dan".

Komentarišući skidanje nekoliko tačaka sa dnevnog reda, Ilić pojašnjava da su za njih potrebni dodatni pregovori.

"Postoje stvari koje ne možemo tretirati kao vanredne. To su političke teme o kojima treba razgovarati. Novac je bitan prevoznicima. Gradonačelnik je rekao da će Grad drugačije pristupiti ovoj temi.

Mislim da se mora pregovarati sa prevoznicima. Ne sjećam se da su nas zvali kada im je bilo dobro", poručio je Ilić.

Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, rekao je da je danas usvojeno ono što je dogovore o ranije, te da prevoznicima nije data nikakva pomoć.

"Ovo je potrošeno u prethodnom periodu i ovim usvajanjem smo samo dali prevoznicima ono što su i ranije trebali dobiti", rekao je Topić.