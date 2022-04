Reagovao Sindikat Gradske uprave: Gradonačelnik nije smanjivao plate

Reprezentativna Sindikalna organizacija Gradske uprave Grada Banjaluka saopštila je da radnicima ove ustanove nije smanjivana plata ni u jednom momentu, kako to pokušava da predstavi predsjednik Sindikata uprave RS.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Iz Gradske uprave navode da je u razgovoru sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, došlo je do prijedloga da plate radnicima budu veće.

"U prethodna dva mjeseca gradonačelnik Draško Stanivuković i reprezentativna Sindikalna organizacija u Gradskoj upravi Grada Banjaluka je vodila intenzivne pregovore oko zaključivanja novog Kolektivnog ugovora, kojim ćemo utvrditi novu cijenu rada i nove koeficijente za obračun plata, kojim će se povećati plate svim radnicima i čije će odredbe dati veći obim prava u odnosu na važeći Posebni kolektivni ugovor u lokalnoj samoupravi", rekao je Radislav Gojković, predsjednik reprezentativne Sindikalne organizacije Gradske uprave.

Ponavlja da do smanjenja plata nije došlo, te navodi da su još u januaru 2022. godine gradonačelnik Draško Stanivuković i Sindikalna organizacija Gradske uprave zaključili Izmjene i dopune kolektivnog ugovora u Gradskoj upravi, zbog tehničkog usklađivanja sa donesenim zakonskim rješenjima u vezi prelaska sa neto na bruto obračun plate i smanjenja zbirne stope doprinosa.

"Na taj način važeći neto koeficijenti su pretvoreni u bruto, kako bi svi radnici dobili povećanje plate zbog smanjenja zbirne stope doprinosa sa 32,8% na 31%, te smo tako povećali plate svim radnicima u rasponu od 15 do 25 KM. Svi radnici u Gradskoj upravi imaju veće plate nego što je to zagarantovano Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske", rekao je on.

Ističe da treba naglasiti da su izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Banjaluks potpisane u januaru 2022. godine, a Posebni kolektivni ugovor koji je potpisao predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske – stupio na snagu 11. februara 2022. godine, te shodno tome nije bilo ni moguće isti uskladiti.

"Rješenjem gradonačelnika formirana je komisija za usklađivanje Kolektivnog ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Banjaluka Zadatak komisije je da uskladi ugovor za zaposlene, sa posebnim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave", zaključio je on.

Napomenuo je e da u skladu sa odredbama Zakona o radu, članom 237 jedino reprezentativna Sindikalna organizacija ima pravo da pregovara i zaključuje kolektivne ugovore kod poslodavca.