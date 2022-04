Drapić: Procijeniti štetu pa odlučivati o utrošku novca koji je Dodik najavio

Načelnik opštine Ljubinje Stevo Drapić izjavio je da će nakon procjene stručnjaka o šteti od zemljotresa biti odlučeno kako će se utrošiti pola miliona KM za koje je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao da će biti upućeno za sanaciju ovoj lokalnoj zajednici

Drapić je naveo da mu je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u telefonskom razgovoru ponudio tehničku pomoć kao i da danas posjeti Ljubinje.

"Zahvalio sam se, s obzirom na to da je sutra Vaskrs, ostavili smo to za ponedjeljak da se čujemo i da dođe u posjetu. Ponudio se za bilo kakvu tehničku pomoć, pa smo se već povezali sa Trebinjem s obzirom na to da nemamo građevinsku operativu koja može rješavati situaciju na terenu, kad je riječ o polomljenim dimnjacima i slično", pojasnio je Drapić.

On je naglasio da je i premijer Srpske Radovan Višković ponudio pomoć u sanaciji štete od zemljotresa i rekao da će uputiti pripadnike Civilne zaštite u Ljubinje.

Drapić je rekao da je najveće oštećenje pretrpjela zgrada opštine LJjubinje, a da je na građevinskoj struci da procijeni da li se ona može sanirati i može li se više u njoj boraviti.

"Štetu je pretrpjela i zgrada Doma zdravlja", dodao je Drapić.

On je naveo da je od sinoć na području Ljubinja zabilježeno 13 zemljotresa, pa je neophodno sačekati da se situacija stabilizuje.

"Formirana je i komisija za procjenu štete, formiran je tim za prijavu građana pa ćemo postepeno slagati prioritete", istakao je Drapić.

