Sindikat uprave optužuje Banjaluku da krši kolektivni ugovor - gradonačelnik obećao veće plate (VIDEO)

Predstanici Sindikata uprave RS danas su na pres konferenciji ispred Gradske uprave u Banjaluci iznijeli podatke da grad Banjaluka ne poštuje odredne kolektivnog ugovora i da je to utvrdila upravna inspekcija. Takođe, govorilo se i o položaju vatrogasaca u Banjaluci.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Pres konferenciji prisustvovali su predsjednik Sindikata uprave, Božo Marić; Dragan Lukajić, predsjednik Sindikalne organizacije GU Banjaluka koja djeluje u okviru Sindikata uprave (druga organizacija djeluje u okviru Saveza sindikata RS i ona je reprezentativna) i Zoran Blagojević, predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca u okviru Sindikata uprave.

Rečeno je da je upravna inspekcija izvršila nadzor u Gradskoj upravi i ustanovila da se ne primjenjuju koeficijenti propisani posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u lokalnim samupravama.

Inspekcija je naložila Gradskoj upravi da u roku od osam dana obavijesti Upravnu inspekciju, a u roku od 15 dana otkloni nedostake.

''Šta to znači? Znači da će pripadnici vatrogasne jedinice Grada Banjaluka imati približno za 150-200 KM veću platu. Suština je da oni tu platu ostvaruju od 11. feburara kada su na snagu stupile izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora, a koje Gradska uprava Banjaluka ne želi da primijeni u praksi. Samim tim dolazi do znatno nižih plata zaposlenih u upravi. To je za čistačice u nominalnom iznosu, preko 150 KM. Za službenike sa VSS je to oko 150 KM", rekao je Marić, predsjednik na pres konferenciji u Banjaluci.

Komentarišuću najave Stanivukovića da će povećati plate, Marić je još jednom pozvao gradske vlasti da primjenjuju kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnim zajednicama.

''Nemamo nijedan razlog da se koeficijenti ne primijene ako su to mogle da urade i ostale lokalne zajednice", kaže Marić. Lider Sindikata uprave nije imao tačne podatke o tome koje opštine gradovi primjenjuju koeficijente, a koje ne.

Dragan Lukajić, predsjednik Sindikalne organizacije GU Banjaluka i vatrogasaca rekao je da u okviru Gradske uprave djeluju dva sindikata, da je drugi ''Žuti sindikat'' brojniji i reprezentativan i da zbog toga predstavnici gradske vlasti ne žele da razgovaraju sa njima.

''64 grada i opštine su bili dužni da od 11. februara primijene novi kolektivni ugovor. Neki su to uradili neki nisu", rekao je Lukajić, koji je istovremeno i vatrogasac i osvrnuo se na stanje u ovoj oblasti povodom današnjeg Svjetskog dana vatrogasaca.

Napomenuo je da je gradonačelnik Stanivuković ipak djelimično ispunio obećanja prema vatrogascima tako što je ispoštovao zakonsku odredbu o uvođenju plaćene pripravnosti.

''Međutim sada neće da ispoštuju poseban kolektivni ugovor, a to puno više znači i to je zakon", dodaje Lukajić.

Stanivuković najavio povećanje plata za 100 KM

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković jutros ranije je rekao da ''nije upoznat'' sa najavom sindikata o konferenciji ispred Gradske uprave.

"Imam Odsjek za kadrovska pitanja i ljude u kabinetu koji se bave tim izazovima. Otvoreni smo prema sindikatu. Prema istraživanju koje smo radili zadovoljstvo radnika je 90 odsto, a 10 odsto nije zadovoljno. Pokušaćemo da čujemo i nezadovoljne", kaže Stanivuković.

Najavio je da je donesena odluka o povećanju plata za 100 KM linearno svima u Gradskoj upravi.

"Odluku smo donijeli zbog povećane potrošačke korpe i svih cijena. Junska plata će biti za 50 KM veća, a avgustovska za još 50. Dakle od kraja ljeta biće veće plate za 100 KM. Skoro 1,5 miliona ćemo morati izdvojiti u tom pogledu", obećao je gradonačelnik.

Podsjećamo Sindikat uprave je još ranije najavio pokretanje tužbi protiv gradonačelnika Stanivukovića i Gradske uprave Banjaluka zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, ali i nepostupanja po odredbama Posebnog kolektivnog ugovora.