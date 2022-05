"Besmrtni puk" i ove godine u Srpskoj i Srbiji

Manifestacija "Besmrtni puk", održana prvi put u Rusiji 2014. godine s ciljem očuvanja ličnog sjećanja na stradale u Drugom svjetskom ratu, biće i ove godine održana u Srbiji i u Republici Srpskoj.

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Učesnici će u šetnji na Dan pobjede 9. maja u više gradova Srbije nositi fotografije članova svojih porodica koji su poginuli u borbi protiv fašizma.

Centralni događaj biće šetnja "Besmrtnog puka" u Beogradu u ponedjeljak, 9. maja. U 10.00 časova učesnici će se sastati kod Vukovog spomenika i prošetati do Groblja oslobodilaca Beograda, rekao je za "Sputnjik" viši savjetnik Ruskog doma u Beogradu Georgij Engelhart.

Sat kasnije, oni koji žele da odaju poštu poginulim rođacima okupiće se u Nišu kod logora "Crveni krst", kao i u Aranđelovcu.

Šetnja će biti održana i u Trebinju u Republici Srpskoj, gdje je okupljanje zakazano u večernjim časovima kod spomenika vojvodi Luki Vukaloviću.

Engelhart navodi da su ovo samo neki od gradova u zemlji i okruženju u kojima će biti održana manifestacija "Besmrtni puk", te ističe da će se poštovaoci djela poginulih i ideje antifašizma ove godine okupiti u desetinama mjesta u Srbiji.

Napominjući da je važno da se ta borba ne zaboravi u vremenu revizije i falsifikovanja istorije na svim meridijanima, Engelhart je ukazao da su objektivni razlozi za to što je manifestacija "Besmrtni puk" postala tradicionalna u Srbiji.

"Prije svega, to je veliko stradanje srpskog naroda u dva svjetska rata, u Velikom i Drugom svjetskom ratu. Upravo zato vaš narod ima taj sluh, osjećaj i razumijevanje za to šta znače te žrtve. To je iskustvo koje je zajedničko našim narodima. To je još jedna karika u lancu istorijskog prijateljstva koje nas povezuje", rekao je Engelhart.

On je podsjetio da na šetnji u Beogradu tradicionalno učestvuju i predstavnici ruske Ambasade u Srbiji.

Manifestaciju ove godine prati još jedan važan događaj, 8. maja u Nišu će biti otkriven spomenik na mjestu takozvanog "Niškog incidenta“, oružanog sukoba savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu.

"To je mjesto gdje je u novembru 1944. godine američka avijacija bombardovala kolonu sovjetske armije, poginuli su brojni sovjetski vojnici, pa i komandant korpusa koji je bio u ofanzivi na neprijatelja u tom dijelu Srbije. Tada se dogodila i vazdušna bitka između sovjetske i američke avijacije", rekao je Engelhardt.

Manifestacija "Besmrtni puk" sa godinama je u Rusiji sve masovnija, a održava se i u drugim zemljama i ne samo u Evropi.

Američke i britanske vlasti ove godine zabranile su održavanje "Besmrtnog puka" na svojoj teritoriji.

(SRNA)