Narednih dana promjenjivo vrijeme, sunčano i toplije od srijede i četvrtka

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Ponegdje se sutra očekuje povremeno slaba kiša, prije podne su mogući i kraći sunčani periodi, dok će u drugom dijelu dana biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 19, a maksimalna dnevna od 21 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini slab do umeren južni, u zoni padavina mjestimično pojačan.

Malo do umjereno oblačno i suvo vrijeme biće u srijedu, 1. juna, a tokom dana toplije i sunčano, samo ponegdje u centralnim i istočnim krajevima usljed razvoja oblačnosti poslijepodne su mogući kratkotrajni pljuskovi.

Dnevna temperatura vazduha biće u porastu, jutarnja od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Sunčano i toplije vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost, bez padavina, očekuje se u četvrtak, dok će uveče biti vedro.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusov, a maksimalna dnevna od 24 do 30, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Sunčano i malo toplije vrijeme očekuje se u petak, 3. juna ujutro i tokom dana, poslijepodne će doći do porasta oblačnosti u južnim krajevima, a uveče će biti vedro.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusova, maksimalna dnevna od 27 do 32, na sjeveru do 35 stepeni, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.