Ne zaboravite kišobran: I danas kiša, ponegdje jači pljuskovi i grad

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno sa kišom, a u sjevernim područjima očekuju se jači pljuskovi i lokalne nepogode, obilnije padavine i grad.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Ave Cavar Martinez

Tokom popodneva na jugu Hercegovine očekuje se prestanak padavina, uz postepeno razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorolškog zavoda.

Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 17 do 22, na jugu do 27 stepeni Celzijusevih.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH na većini puteva kolovozi su mokri i klizavi, a u kotlinama, duž rijeka i preko planinskih prevoja mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle i niske oblačnosti, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Režim saobraćaja izmijenjen je na dionici magistralnog puta Derventa-Derventa /Žirovina/ zbog izgradnji kružne raskrsnice, kao i na dionici regionalnog puta Prijedor tri-entitetska granica /Stara Rijeka/ za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog pravca tokom eksploatacije rudnika LJubija.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac, radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te zbog radova na regionalnim pravcima entitetska granica Ćesim-Pridvorci i Teslić dva-Teslić tri entitetska granica Podjezera.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva, kao i na dijelu pravca Čelinac-Kotor Varoš i na regionalnom putu Čelinac-Ukrina.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Rudanka-Doboj zbog radova na spoju sa prilaznim putem prema petlji Rudanka na auto-putu, te na dionici regionalnih puteva Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, i na pravcu Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na regionalčnom pravcu Jezero-Šipovo, te Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/.

Jednom kolovoznom trakom naizmjenično zbog radova saobraćaj se odvija na magistralnom putu Bijeljina-Šepak, te zbog aktiviranog klizišta na pravcu Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na regionalnim putevima Bistrica-Podgrab i Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog deminiranja na snazi su polučasovne obustave saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, od 8.00 do 14.00 časova na pravcu Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, te na regionalnom putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa od 8.00 do 15.00 časova.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zbog opasnosti od pojave klizišta zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretnjake između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog odrona je obustavljen saobraćaj u Novom Gradu u Ulici Osmana Đikića, a u Funkciji su alternativni putni pravci.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Banj brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, entitetska granica Stanić Rijeka-entitetska granica Karuše, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, te Doboj-auto-put-Banjaluka-Prijedor entitetska granica Koprivna.

U FBiH na snazi je obustava saobraćaja svaki dan, osim nedjelje i praznika, na dionici Buna-Počitelj, u mjestu Ševaš NJive, od 9.00 do 12.15 časova, od 13.15 do 15.00 časova i od 17.00 do 19.00 časova, a za to vrijem

vozila će se preusmjervati na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Aktuelni su radovi i na pravcima Konjic-Jablanica /tunel Crnaja/, Donji VakuF-Travnik /Komar/, Žepče-Zenica /Golubinja/, Ripač-Dubovsko i Šamac-Orašje /dionica Grebnice-Bazik/.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja, a prelaz Krstac na granici sa Crnom Gorom na pravcu Gacko-Nikšić otvoren je do 30. septembra.