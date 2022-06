Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura: Narednih dana i do 40 stepeni

Narandžasto upozorenje za područje cijele BiH izdato je zbog visokih dnevnih temperatura vazduha i vrijednosti UV indeksa.

Izvor: Promo za Mondo.ba

Upozorenje je na snazi do 1. jula. U ovom periodu moguće su dnevne temperature između 33 i 38, na jugu i lokalno na sjeveru zemlje do 40 stepeni Celzijusa.

U utorak se očekuje sunčano uz umjereno naoblačenje poslije podne. U drugom dijelu dana mogući su slabiji lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U srijedu sunčano uz umjereno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na sjeveroistoku. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa, objavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske i danas savjetuju vozače da zbog veoma visoke dnevne temperature putuju u ranim jutarnjim ili večernjim časovima ili da prave češće pauze, ukoliko ipak putuju tokom dana.