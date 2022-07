Mostar donio odluku o novim nazivima: Nema više ulica sa imenima ustaških zločinaca

Mostar više nema ulice koje nose imena ustaških zločinaca, nakon što je Gradsko vijeće donijelo Odluku kojom se mijenjaju nazivi šest spornih ulica.

Izvor: Anadolija/Denis Zuberi

Prema novoj odluci, ulici Mile Budak biće vraćen provbitni naziv, Šantićeva. Ulica Vokića i Lorkovića mijenja ime u Ulicu Tina Ujević. Ulica Rafaela Bobana će biti Ulica fra Ljudevita Laste. Brisanjem imena Đure Spuževića, svoju ulicu dobija poznati mostarski karikaturista Ismet Ico Voljevica.

Dosadašnja Ulica Jure Francetića preimenovaće se u Humska, a Ulica tabornika Ive Zelenike, inače jednosmjerna u Zahumu, zvaće se Ciglana.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je obrazlažući odluku da je bio razočaran načinom kako se ova tema htjela politički usmjeriti u negativom smjeru i da je nedopustivo bilo linčovanje pojedinih ljudi koji su htjeli dobro gradu.

On je istakao da se priča pretvorila u "rat oko ulica" i to koliko će kojih naziva biti. Sve koji su tako komentarisali nazvao je "poremećenima" i poručio da dobronamjerni ljudi u novim nazivima ulica ne vide ništa sporno jer su one rezultat dogovora predstavnika tri naroda.

"Imali smo problema na Partizanskom groblju i na pravoslavnom groblju u Vihovićima. Pitao sam se šta je treće i treće je bila akcija kukavica koji se kriju i pišu po društvenim mrežama i unose nered u grad koji pokušava i uspjeva biti pozitivna priča", rekao je Kordić.

Kordić kaže da je mislio da će biti lakše, ali da je priča maksimalno ispolitizovana i da su prozivani ljudi koji žele donijeti dobro gradu.

On je prozvao vijećnike koji danas nisu došli na sjednicu jer smatra da je trebalo da svi iznesu stav i poslati poruku da imaju snage donijeti i ovakve odluke.

Kordić je pojasnio da je Komisija koju su činili on, predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić, te predsjednici klubova Srba, Hrvata i Bošnjaka Velibor Milivojević, Vlatko Marinović i Zlatko Guzin odlučilo da se samo može odlučivati jednoglasno i da neće biti preglasavanja.

"Tvrdim da smo uradili dobar posao i pokazali smo da imamo hrabrosti da donosimo ovakve odluke. Svi kojima smeta ovo su zlonamjerni. Čeka nas još teških odluka, ali imamo hrabrosti mudrosti i pameti", rekao je Marić.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća i predsjednik Kluba Srba Velibor Milivojević rekao je da je ovo veliki dan za Mostar i BiH, da se šalje odlična poruka da su spremni i da su napravili odstupanje od određenih politika da krenu naprijed.

On je podsjetio da je Lista "Ostajte ovdje" insistirala na ovom pitanju jer ono najviše boli pripadnike srpske zajednice i bilo je jedno od osnovnih stavki u radu Liste, a da su njegovu stranku najviše prozivali i nazivali ga svakakvim imenima, što je bilo poigravanje sa građanima.

"Politika je umijeće dogovora, ali i osiguravanja potrebne većine koja će donijeti dobrobit svima", rekao je Milivojević.

On je istakao da su određene stranke to zloupotrijebile i poigrale se, a bili su spremni sve žrtvovati i uništiti šansu da se raspravlja o ovome u narednih šest mjeseci. "Nije im ni bila bitna promjena imena ulica već da u predizbornu kapmanju idu sa tim", rekao je Milivojević.

Marić je rekao da su pojedini političari i javne ličnosti stavljali svjesno "mete na čelo" članovima komisije, kao i da bošnjački političari, koji koriste ovo pitanje da prozivaju SDA, nisu ništa uradili u svom mandatu da poboljšaju stanje na bolje.

Predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću Vlatko Marinović rekao je da se ovim sa imena grada skida stigma koju je nosio više godina i na taj način iznova bivali prozivani "gradom slučajem".

"Ovakva rasprava pokazuje da smo mi primjer za ostale lokalne samouprave. Bićemo pravi svijetli primjer i za Sarajevo da razmotri i izmijeni sporne nazive", rekao je Marinović i dodao da se u Komisiji radilo prijateljski.

Predsjednik Kluba Bošnjaka Zlatko Guzin rekao je da se konačno našla volja da se riješi veliki problem koji traje 20 godina.

Vijećnica Irma Baralija je zapitala vijećnike zašto nisu u imena ulica uvrstili nijednu ženu, što smatra da je šokantno.

Gradonačelnik se saglasio sa njom i rekao da će žene u Mostaru dobiti svoja imena jer je nedopustivo da je grad sa najmanje ulica sa ženskim imenima.

Silvijo Bubalo iz HRS je rekao da ga je sramota što su do sada ove ulice nosile ta imena i da ne zna zašto se pravi problem.

(Srna)