Zabrana rada nedjeljom: Mostar ne mijenja odluku ni tokom turističke sezone

Mostar je nakon Bijeljine drugi veći grad u BiH koji je odlučio da trgovcima zabrani rad nedjeljom. Ipak, odluka ima određene opcije koje dozvoljavaju lakše prilagođavanje.

Gradsko vijeće je krajem marta većinom glasova usvojilo odluku kojom rad pravnih i fizičkih lica iz oblasti trgovine nedjeljom, praznicima i neradnim danima, nije dozvoljen na području Grada Mostara. Odluka je stupila na snagu sredinom aprila.

Nedjeljom u Mostaru mogu raditi pekare i cvjećare i to od 7.00 do 12.00 sati, a trgovine koje se bave isključivo prodajom suvenira i tradicionalne stare zanatske radnje od 8.00 do 24.00.

Ipak, Grad je odlučio da omogući izuzetke pa je trgovinama je ostavljena mogućnost da mogu raditi nedjeljom, ali onda za odmor moraju odrediti neki drugi dan u toku sedmice. Neki od njih iskoristili su ovu mogućnost. Rok za podnošenje zahtjeva je bio 30 dana nakon odluke o zabrani i ne može se mijenjati šest mjeseci.

To je i okvirni rok nakon kojeg će efekti odluke o zabrani rada trgovinama biti analizirani kažu nam u Gradu Mostaru.

"Članom 17. iste Odluke propisano je da po isteku šest (6) mjeseci od stupanja na snagu Odluke , Gradska uprava je dužna izraditi izvještaj o realizaciji i učinku iste, kao i eventualne izmjene i dopune predmetne Odluke u skladu s nalazima iz izvještaja, te iste dostaviti na razmatranje Gradskom vijeću Grada Mostara", rekli su u Odjeljenju za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Na pitanje kakvi su efetki zabrane od donošenja do danas, i da li je to uticalo na priliv sredstava od PDV ili eventualno otpuštanja radnika, nisu mogli dati relevantan odgovor, ali potvrđuju da se odluka neće mijenjati tokom turističke sezone.

Posjećamo, bijeljinski trgovci su putem lokalne privredne komore nedavno uputili otvoreno pismo gradonačelniku tog grada, tražeći da se zabrana rada nedjeljom ukine jer je proizvela negativne ekonomske efekte pa čak i otpuštanje radnika.

U Privrednoj (Gospodarskoj komori) Hercegovačko-neretvanskog kantona upućeni smo da se obratimo trgovcima odnosno tržnim centrima jer se zabrana odnosi samo na Grad Mostar, a ne na kanton.

U ''Bingu'', najvećem poslodavcu i najvećem lancu tržnih centara i supermarketa u BiH kažu da je još rano da se govori u uticaju zabrane na poslovanje i ostvaren promet u Mostaru.

"Naše službe prate razvoj situacije i u skladu s tim prilagođavamo poslovanje. 'Bingo' kao kompanija poštuje sve zakonske propise i odluke nadležnih organa i podržavaćemo sve propise koji kvalitetno regulišu našu branšu uz ista pravila za sve kompanije", napisala je u izjavi rukovodilac službe "Trade marketinga" u "Bingu", Tatjana Paunoski.

Napomenuli su da im prilagođavanje novim pravilima trenutno ne predstavlja veći izazov.

"Bingo je najveći trgovački lanac u konstantnoj ekspanziji. Radnici su snaga naše kompanije i uvijek ćemo pronaći način da ne budu na negativnom udaru eventualnih promjena", zaključuju u ovoj kompaniji.

Gradonačelnik Mostar Mario Kordić ranije je priznao da postoje pritisci nekih poslodavaca koji imaju određene potreba za preraspodjelom radnika i radnog vremena, ali dodao da je baš za to ostavljeno šest mjeseci da se ustanovi gdje postoje mogućnosti dorade i popravke odluke o zabrani rada.

O neradnoj nedjelji se u Gradu Banjaluci priča već mjesecima, ali prijedlog odluke za sada ne uspijeva da se nađe da dnevnom redu gradske skupštine.

U Gradskoj upravi tvrde da za odluku imaju podršku, ne samo radnika i sindikata, već i 60 odsto trgovaca, ali lokalna privredna komora nedavno je objavila analizu u kojoj se kaže da bi zabrana rada nedjeljom velikim kompanijama u sektoru trgovine prouzrokovala značajnu štetu, te da bi brojni radnici ostali bez posla.