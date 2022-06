Stanivuković pomenuo i proteste: Nećemo odustati od neradne nedjelje

Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da je potpuno jasno da je odluka o neradnoj nedjelji prijeko potrebna i da Grad Banja Luka neće odustati od te odluke.

"Sindikat radnika je za to, svi trgovci su za to, a da je to prijeko potrebno potpuno je jasno jer takvu odluku podržava i preko 60 odsto ključnih trgovačkih centara, marketa i prodavnica koji su za takvo nešto. Podržavaju je i cvjećari, prodavnice i mnogi drugi kojih se tiče odluka. Većinski su to žene i majke koje rade u trgovinama", kazao je on.