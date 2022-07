Na snazi narandžasti meteoalarm: Danas do 40 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano sa temperaturom vazduha do 40 stepeni Celzijusovih, zbog čega je na snazi narandžasti Meteoalarm, uz upozorenje da budu obustavljene aktivnosti na otvorenom i da postoji zdravstveni rizik za ugrožena lica.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Toplo vrijeme će se nastaviti i tokom noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha iznosiće od 31 do 38, na jugu do 40 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, na jugu jugozapadni.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Rudo, Sokolac 12, Sarajevo, Bugojno 13, Han Pijesak, Čemerno, Zenica 14, Novi Grad, Prijedor, Livno 15, Banjaluka, Bileća, Mrkonjić Grad 16, Doboj, Tuzla 17, Bijeljina, Bihać 18, Trebinje, Mostar 22 stepena Celzijusova.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se na većini puteva odvija bez posebnih ograničenja, a vozačima se savjetuje da izbjegavaju duže vožnje u najtoplijem dijelu dana, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogušići-Donja LJubošta na lokalitetu kamenoloma "Rogušić", opština Pale, danas od 14.00 do 16.00 časova biće privremeno obustavljen saobraćaj zbog miniranja terena.

Saobraćaj će danas biti obustavljen i na dijelu magistralnog puta Kula-Krupac /od raskrsnice za naselje Vojkovići do raskrsnice Donji Kotorac/ od 11.00 do 12.00 časova, povodom održavanja "Marša odbrane" u okviru manifestacije "Da se ne zaboravi 2022".

Do kraja mjeseca obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Draksenić-granica BiH i Hrvatske /Gradina-Jasenovac/ zbog sanacionih radova.

Na magistralnom putu Bijeljina-granični prelaz Rača u toku su sanacioni radovi zbog čega će se saobraćaj od 7.00 do 17.00 časova odvijati usporeno, jednom kolovoznom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na dionici magistralnog puta Stari Majdan-Banjaluka /Rudarska/, kao i na magistralnom pravcu granica Republike Srpske /Bakračuša/-Nevesinje jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Ivanjska-Šargovac zbog izgradnje pristupne saobraćajnice na magistralni put, te na pravcu Prijedor-Kozarac radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

I na dionici regionalnog puta Prijedor tri-entitetska granica /Stara Rijeka/ izmijenjen je režim saobraćaja za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog pravca tokom eksploatacije rudnika LJubija, te na regionalnom putu Teslić dva-Teslić tri-entitetska granica /Podjezera/ zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na dionicama Čelinac-Kotor Varoš i Čelinac-Ukrina zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda, kao i na magistralnom putu Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja.

Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen i na regionalnom putu entitetska granica Ćesim-Pridvorci, Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/ i na dionici Jezero-Šipovo zbog rekonstrukcije regionalnog puta.

Jednom kolovoznom trakom zbog aktiviranog klizišta saobraća se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, te na pravcu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktuelne su na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, od 8.00 do 16.00 časova, na dionici magistralnog pravca Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina, od 8.00 do 14.00, te na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, od 8.00 do 15.00 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odijaće se na pravcima Kotor Varoš-auto-put-granični prelaz Gradiška, entitetska granica Banj Brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, Ugljevik-entitetska granica Banj brdo, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-Brod, Doboj-Derventa-granični prelaz Brod i entitetska granica Karuše-entitetska granica Stanić Rijeka.

U FBiH su u toku radovi na redovnom održavanju tunela Gaj na auto-putu A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica, te na vijaduktu Klopče na dionici auto-puta A-1 Zenica sjever-Zenica jug.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/ i Donji Vakuf-Travnik /Komar/.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.