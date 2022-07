Ne izlazite napolje ukoliko ne morate: Temperatura danas ide preko 40 stepeni

U BiH danas je na snazi crveno upozorenje zbog najavljene visoke dnevne temperature vazduha i UV indeksa, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Izvor: Shutterstock

Crveno upozorenje na snazi je u prijedorskoj, banjalučkoj, bihaćkoj, sarajevskoj, livanjskoj, mostarskoj, višegradskoj i tuzlanskoj regiji. U ostalim krajevima na snazi je naranžasto upozorenje.

Dnevna temperatura, prema najavama meteorologa, biće od 34 do 41 stepen Celzijusov, lokalno i koji stepen više.

Poslije podne, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 25, a najviša dnevna temperatura od 35 do 41, na jugu do 42 stepena Celzijusa.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Gacko 17, Kalinovik, Sokolac i Srebrenica 18, Višegrad, Rudo i Bjelašnica 19, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Ribnik 20, Prijedor i Sarajevo 21, Banjaluka, Doboj, Tuzla, Zenica i Kneževo 22, Bileća i Srbac 23, Bijeljina i Mrakovica 24, Trebinje i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

Stanovništvu se, u skladu sa preporukama Svjetske meteorološke organizacije, za ovakve vremenske prilike savjetuje da preduzme mjere opreza. Moguće je i ometanje u dnevnim rutinama, zbog čega treba prekinuti aktivnosti na otvorenom.

Stanje na putevima

Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, a visoka temperatura otežava vožnju, pa iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozačima savjetuju da prave češće pauze i izbjegavaju rizična preticanja.

Iz AMS skreću pažnju i na povećan broj motociklista, kao i na usporeno odvijanje saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi.

U toku su radovi na raskrsnici u Drakseniću, zbog čega će do sutra ujutro biti potpuno obustavljen saobraćaj kako prema graničnom prelazu Donja Gradina, tako i na magistralnom putu između Kozarske Dubice i Gradiške.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Stari Majdan - Banjaluka /Rudarska/, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na dionici magistralnog puta granica Republike Srpske /Bakračuša/ - Nevesinje jedan.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog puta Prijedor tri - granica Republike Srpske/FBiH /Stara Rijeka/ za vrijeme prelaska radnih mašina preko puta, tokom eksploatacije rudnika LJubija.

Zbog radova na izgradnji pristupne saobraćajnice na magistralni put, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Ivanjska - Šargovac.

Na dionici magistralnog puta Prijedor - Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka - Prijedor, izmijenjen je režim vožnje.

Zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš i na dionici regionalnog puta Čelinac - Ukrina.

Na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj jedan, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča - Goražde, u mjestu Filipovići, na liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom trakom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na toj dionici zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Teslić dva - Teslić tri - granica Republike Srpske/FBiH /Podjezera.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran -Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila RiTE "Ugljevik".

Produženi su radovi na dionicama regionalnih puteva Srbac - Gornja Vijaka jedan - Gornja Vijaka dva - Razboj, Razboj - Tedin Han i Tedin Han - Teslić zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na regionalnom putu Bistrica - Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, zbog radova na regionalnom putu granica Republike Srpske/FBiH Ćesim - Pridvorci.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Šipovo - granica Republike Srpske/FBiH /Novo Selo/, izmijenjen je režim vožnje i postavljena je privremena signalizacija koja reguliše saobraćaj.

Zbog radova na regionalnom putu Jezero - Šipovo izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjenično saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na području FBiH u toku su radovi na redovnom održavanju tunela "Gaj" na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica.

Za vrijeme radova vozila saobraćaju jednom tunelskom cijevi, u dvosmjernom režimu saobraćaja.

Radovi se izvode i na vijaduktu "Klopče", na dionici auto-puta Zenica sjever - Zenica jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf zbog radova u tunelu "Skela", tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časovima, od 22.00 do 6.00 časova saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima Žitomislići - Počitelj /Ševaš NJive/, Donji Vakuf - Travnik /Komar/, Žepče - Zenica /Golubinja/, Bihać -Bosanski Petrovac /Ripač - Dubovsko/ i Šamac - Orašje /Grebnice - Bazik/.

Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša, a na izlazu na graničnom prelazu Aržano, Doljani, Neum, Deleuša i Zapci.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Otvoren je granični prelaz Krstac na putnom pravcu Gacko - Nikšić.