Banjalučki Vodovod će napraviti plan redukcije vode

Banjalučki Vodovod će u narednim danima sastaviti plan restrikcija u pojedinim mrežama, a sa mjesnim zajednicama će se razmotriti mogućnost dodatne naplate prekomjerne potrošnje vode, rečeno je tokom sjednice Štaba za vanredne situacije.

Izvor: Grad Banjaluka

Gradski menadžer Bojan Kresojević rekao je da je u ovakvim situacijama najvažnija solidarnost.

"Voda treba da se koristi samo u mjeri koliko je to nepohodno i s druge strane imamo odgovornost da prijavimo ukoliko postoje indicije za zloupotrebu vode odnosno krađu, koja je prisutna i sa hidranata, ali i u slučajevima koji narušavaju isporuku vode", kaže on.

Dodao je da je u protekla 24 časa, usljed padavina, situacija blago poboljšana sa vodosnabdijevanjem u naseljima u kojima je bilo problema.

Prema njegovim riječima, Štab je zaključkom predvidio da se u ova pitanja još aktivnije uključe savjeti mjesnih zajednica.

"Najbolje komšije znaju ko im krade vodu jer su, osim neadekvatnog kapaciteta koji je rezultat izgradnje neadekvatnih vodovoda u prethodnim godinama, zloupotrebe vode glavni problem", naveo je Kresojević, napominjući da Vodovod i njegovi zaposleni ne mogu sami pokriti mrežu od 900 kilometara, kako bi identifikovali mjesta na kojima dolazi do zloupotrebe vode.

Takođe, donesen je zaključak da Vodovod napravi plan redukcija kako bi se obezbijedilo da se ne dešava da neko bude dugi period bez isporuke vode.

"Na prijedlog jednog od predsjednika savjeta mjesnih zajednica da se prekomjerna potrošnja naplati dodatno, Vodovod će analizirati koliko ima onih koji imaju prekomjernu potrošnju, a zatim da predsjednici savjeta sa svojim mještanima razmotre ovakav prijedlog jer mi smo u službi građana i donosimo mjere koje će rješavati njihove probleme", kaže Kresojević.

Direktor preduzeća „Vodovod“ Predrag Duduković kazao je da preko 90 odsto teritorije grada ima uredno vodosnabdijevanje.

"Stalni problem u zadnjih mjesec dana imamo u određenom broju mjesnih zajednica i svi doneseni modaliteti su u cilju da se što bolje taj dio područja snabdijeva vodom", kazao je on.

Trenutno, kako je istakao – dolazi do stabilizacije prilika s obzirom na padavine.

"Očekujemo u toku dana uspostavljanje vodosnabdijevanja ovih kritičnih tačaka koje smo imali u proteklom periodu. Naravno, to će trajati opet do momenta kada se voda počne koristiti za namjene za koje ne bi trebalo, prvenstvo mislim na punjenje bazena za kupanje i zalijevanje bašta. Tih pojava je sve više i iz tog razloga najviše dolazi do problema sa vodosnabdijevanjem", poručio je Duduković.

Napomenuo je da se u u Donja Kola i dalje isporučuje voda cisternama prema planu, a da je prekomjerna potrošnja na sistemu Crno vrelo dovela do problema u snabdijevanju vodom Pervana i Gornje Piskavice.