Povodom najavljenih vrućina: Štab za vanredne situacije apelovao na građane da smanje potrošnju vode

Povodom najavljenih visokih temperatura, naročito za vikend, danas je održana sjednica štaba za vanredne situacije u Banjaluci, na kojoj je rečeno da, ukoliko se ne reaguje odmah, može doći do nestašice vode u seoskim predjelima.

Izvor: Grad Banjaluka

Gradonačelnik Draško Stanivuković, poručio je kako su doneseni i usvojeni bitni zaključci, posebno zbog činjenica da su u narednim danima meteorolozi najavili izuzetno visoke temperature na području cijele Banjaluke.

"Vanredno stanje u pojedinim mjesnim zajednicama ostaje na snazi, posebno zbog izuzetno visokih temperatura koje nam slijede. Istina, imali smo jedan bolji period, malo hladnije noći, a bilo je i oblačnih i kišnih dana, ali nismo ukinuli vanredno stanje. U naredne dvije sedmice ulazimo u period koji posebno treba da analiziramo", rekao je gradonačelnik Stanivuković.

Poručio je da je stanje u ovom trenutku dobro, ali da ukoliko se ne reaguje preventivno, ono u narednim danima može da bude izuzetno loše.

"Pred nama su izuzetno visoke temperature, dnevne će biti između 32 i 35 stepeni, dok za dane vikenda očekujemo i do 40 stepeni. Već sada je vidljiva povećana potrošnja vode, posebno u dva prethodna dana. Suočavamo se sa velikim pritiskom na rezervoaru Tunjice, gdje zbog toga i dolazi do povećanje potrošnje, što znači da ukoliko ne djelujemo preventivno prema građanima, uz pojačanu kontrolu, nadzor, redukciju ali i svijest građana, može doći do nestašice vode u nekoliko mjesnih zajednica na teritoriji grada", rekao je on.

Poručio je kako će pojačati sve kontrole u narednim danima, kako komunalne policije, tako i inspekcije, ali je uputio i apel prema građanima.

"U narednim danima biće realizovana i intenzivnija komunikacija i rad savjeta svih mjesnih zajednica, ali i prisustvo predstavnika preduzeća 'Vodovod' na terenu. Dodatno, biće pojačane kontorle hidranata i šahotva, te će biti pojačana i analiza potencijalnih kvarova koji se mogu desiti", rekao je Stanivuković.

Dodao je kako su kontrole u protekla dva dana pokazale da postoje određeni štahtovi koji su mokri oko hidranata.

"Sve to znači da jedan dio ljudi i dalje odvrće hidrante, krade vodu i istu koristi za neke druge potrebe, ali ne za one prioritetne, kao što je za piće i svakodnevne potrebe. Takođe, vidljivo je i veće zalijevanje bašta, te ukoliko to bude nastavljeno u narednim danima, može opet doći do nestašice vode", dodao je Stanivuković.

Zato je, kaže on, važno da se pojačaju kontrole na vrijeme, te da se sve ovo spriječi.

"Ukoliko danas pokažemo da ćemo sistemski da djelujemo, možemo da spriječimo sve ovo. Potrebno je da budemo u pripravnosti u svakom momentu. Na raspolaganju sada imamo deset cisterni Čistoće, Civilne zaštite i Vodovoda, koje će u svakom trenutku biti na različitim dijelovima grada", rekao je on.

Poručio je kako je problem sa vodosnabdjevanjem riješen u velikoj mjeri na području grada.

"Mogu da kažem da 99 odsto teritorije grada trenutno ima redovno vodosnabdjevanje- Potkozarje, Verići, Donja Piskavica, dakle, skoro sva sela. U Donjim Kolima i dalje imamo najveći izazov, kao i u na teritoriji Rekavica 1. Na području Ljubačeva stanje smo stabilizovali", kaže Stanivuković.

Stanivuković je poručio da če se štampati materijali i obavještenja sa svim informaciajama, a sve kako bi građani racionalnije trošili vodu.