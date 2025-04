Mask poručio da želi slobodnu trgovinu između SAD i EU

Američki tehnološki milijarder Ilon Mask izjavio je da se nada da će u budućnosti vidjeti potpunu slobodu trgovine između Sjedinjenih Država i Evrope, govoreći nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio tarife za trgovinske partnere.

Mask, Trampov savjetnik koji je radio na eliminisanju rasipničke javne potrošnje SAD, govorio je putem video-linka na kongresu italijanskog pokreta Liga u Firenci.

"Na kraju krajeva, nadam se da će Evropa i Sjedinjene Države preći, po mom mišljenju, na nultu tarifnu situaciju, efektivno stvarajući zonu slobodne trgovine između Evrope i Sjeverne Amerike", rekao je Mask.

Prema Trampovim planovima objavljenim u srijedu, 2. aprila, Italija, koja ima veliki trgovinski suficit sa Sjedinjenim Državama, biće podložna opštoj tarifi od 20 odsto zajedno sa drugim zemljama EU.

U intervjuu sa liderom Lige Mateom Salvinijem, Mask rekao je da se nada da će vidjeti veću slobodu kretanja između Evrope i SAD.

"Ukoliko ljudi žele da rade u Evropi ili žele da rade u Sjevernoj Americi, po mom mišljenju, trebalo bi im dozvoliti da to čine", rekao je Mask i dodao da je on to savjetovao američkom predsjedniku.

Mask, koji je ranije bio blizak italijanskom premijeru Đorđi Meloni i njenoj partiji Braća Italije, takođe je izrazio podršku Salvinijevoj Ligi.

Obje grupe imaju tvrdo desni plan zasnovan na zakonu i redu, smanjenju poreza i suzbijanju ilegalne imigracije.

Italijanski ministar ekonomije Đankarlo Đorđeti, koji je iz redova Lige, rekao je ranije da Vlada želi "deeskalaciju" sa SAD nakon Trampove najave o carinama i upozorio je da ne treba uvoditi kontramjere SAD.

Mask je prošlog mjeseca izrazio zahvalnost Salviniju nakon što je šef Lige rekao da bi trebalo da Italija izabere njegovu kompaniju "Starlink" da dobije sistem za satelitske komunikacije.

(Srna)